Xavi Hernández le deja claro a Joan Laporta que es mal entrenador y peor persona

El de Terrasa ha soltado un bombazo en contra de Joan Laporta justo en el momento de las elecciones. ¿Le habrán prometido volver como técnico si gana otro candidato? ¿Qué ha buscado publicando esta información?

El exfutbolista y exentrenador del Barcelona Xavi Hernández pretende acabar con el plan de Joan Laporta en las elecciones a la presidencia visto sus últimas declaraciones. El de Terrasa ha afirmado en una entrevista con el diario La Vanguardia que el delantero argentino Leo Messi pudo haber regresado al club, pero que el entonces presidente y actual candidato a la reelección "lo tiró atrás porque no quería una guerra con él".

El excapitán barcelonista ha señalado concretamente el momento en el que pudo retornar el astro argentino: "Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

Asimismo, Xavi señala que "el presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo" y tenían "la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás".

Y, ahora preguntas como estas, son inevitables: ¿Por qué ha decidido contarlo ahora? ¿Será el futuro entrenador de algún precandidato si gana? ¿Se llevará comisión si gana otro que no sea Joan Laporta por contar esto?

Y es que sólo si alguna de estas obtiene una respuesta afirmativa tendría algo de sentido dicho comportamiento en este justo momento. Aun así está demostrando que es mala persona por morder la mano que en su día le dio de comer.

Porque me da igual si en su día tuvieron que convencer a Laporta para que él se sentara en el banquillo como entrenador o no, pero lo que sí es cierto es que Joan le mantuvo en el cargo más tiempo de lo merecido. Y más sin tener experiencia alguna como entrenador de elite.

"Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder", finaliza en dicha entrevista.

Pues por el bien de los seguidores barcelonistas ojalá que sea así, porque ha traicionado a la casa. La elegancia que tenía jugando en el campo la ha perdido desde que colgó las botas. Como entrenador nunca hizo autocrítica y en cada derrota echó balones fuera con el arbitraje, el sol, la lluvia, el césped... y hasta culpó a los jugadores antes que mirar sus planteamientos, sus charlas poco motivadoras y su falta de ideas para darle la vuelta a los partidos cuando el marcador se le ponía en contra.

Sí, ganó una liga, pero como decía un profesor de filosofía mío, si le das una máquina de escribir a un mono, en un tiempo infinito, acabará escribiendo El Quijote. Se ha llevado toda la vida presumiendo de valores y ha perdido el último que le quedaba en la mochila, el de ser agradecido.

Lo que no sabe es que, con este gesto, se acaba de cavar su propia tumba como entrenador. Porque haciendo pública esta información, ¿qué presidente confiará en él? Últimamente sonaba como seleccionador de Marruecos, donde las traiciones precisamente las llevan regular. Suerte Xavi.