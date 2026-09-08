Advertencia al Lille desde dentro y con conocimiento de causa: "El Betis con el balón es muy peligroso"

El exbético Romain Perraud se erige en pieza importante en el Lille y avisa al club galo de la complejidad de este partido por lo que conoce del rival verdiblanco

Perraud, durante su etapa en el Betis y en la actual en el Lille. IMAGO

Aunque se trata de su segunda participación en Champions, el Betis infunde respeto a sus rivales por su crecimiento y trayectoria en LaLiga en los últimos años, su llegada a la final de a Conference League en la 24/25 y por el nivel de su plantilla, con futbolistas internacionalmente reconocidos.

En este sentido, el Estadio Pierre Mauroy lo recibe esta noche consciente de que se trata de un rival muy complicado por lo antes mencionado y también por la información privilegiada que ha recibido desde dentro.

Y es que uno de los pilares del conjunto entrenado por Davide Ancelotti afronta un partido especial hoy por su pasado como verdiblanco en el curso que los heliopolitanos acariciaron la gloria europea. En este sentido, Romain Perraud, actualmente pieza importante en el carril zurdo del Lille, militó en el Betis en la campaña 24/25 y sabe muy bien delo que habla cuando avisa de los peligros del conjunto verdiblanco.

Perraud, exverdiblanco y ahora en el Lille, avisa de los peligros del Betis

"Es un equipo con muchas cualidades y jugadores muy técnicos. Cuando tiene el balón, es muy peligroso. Hay que estar alerta y prepararse bien", señaló en vísperas del encuentro el lateral francés, que recuerda la victoria épica de los verdiblancos como carta de presentación de cara al choque de esta noche. "Es un equipo capaz de vencer al Real Madrid, lo que dice mucho de su calidad".

No obstante, también avisa de que el Lille no está en la Champions por casualidad y que disponen de argumentos para plantar cara: "Ahora creo que nosotros también tenemos nuestras fortalezas. Vamos a intentar ponerles las dificultades. Estamos listos para este partido".

Partido especial para Perraud por varios motivos

Un partido que tiene connotaciones extras para Perraud por todo lo que vivió en Sevilla tanto en lo futbolístico como en lo personal. "Siempre es agradable reencontrarse con compañeros con los que he jugado. También conozco muy bien al entrenador y a mucha gente de allí. Además, mi hija nació en Sevilla, así que es cierto que es un club especial para mí", señaló el lateral de 26 años, que hasta ahora ha sido titular en los tres choques jugados por el Lille y que, eso sí, aparca el apartado sentimental para centrarse en llevarse la victoria en el estreno de Champions.

"Ahora soy jugador del Lille y quiero que todos rindamos bien juntos. Sobre todo, quiero empezar esta competición de la mejor manera posible", avisó un Perraud que en el Betis fue bastante protagonista.

Su rol principal en el Betis

No en vano, el de Toulouse disputó un total de 2.904 minutos como bético repartidos en 41 partidos, con un saldo de dos goles y dos asistencias. A final de curso, el Lille llamó a su puerta y el Betis lo traspasó por alrededor de tres millones de euros, prácticamente lo mismo que había pagado un año antes.