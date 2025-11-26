Ayoze desentierra su polémica salida del Betis: "Se contaron cosas que no son ciertas"

El delantero canario desentierra su controvertida salida de Heliópolis, afirmando que "solo se sabe la mitad de la película" de lo que ocurrió y que "el cambio ha sido para bien"

En la recta final del verano de 2024, Ayoze Pérez se convirtió en el protagonista de un culebrón que terminó con su polémica marcha al Villarreal mediante el abono de la cláusula de rescisión, una vez que el canario aceptó la propuesta castellonense.

El Betis trató de retenerle dentro de sus posibilidades económicas, pero el delantero se decantó por la suculenta oferta del Villarreal, que superaba la realizada por los verdiblancos para que permaneciera en el Benito Villamarín. Esta decisión generó una oleada de críticas y reproches por parte de la afición, a la par que la entidad heliopolitana, en palabras de su presidente, no dudó en contar lo que había sucedido.

Ayoze ha lanzado continuos 'dardos' al Betis desde que se marchó

Tensión que ha alimentado Ayoze con numerosos 'dardos' al Betis desde que firmó por los amarillos que intensificaron el recibimiento hostil en el feudo verdiblanco el curso pasado y lo han convertido en un enemigo íntimo del beticismo.

De hecho, ahora, cuando el agua parecía en calma, el exbético ha vuelto a desenterrar su controvertida salida al asegurar que se contaron mentiras acerca de su marcha y que se desconoce buena parte de lo que ocurrió en aquellos días cuando el Villarreal llamó a su puerta.

Ayoze afirma que se han contado mentiras sobre su salida del Betis

“Se sabe la mitad de la película, o cosas que se han contado no son del todo ciertas", apuntó Ayoze en la entrevista concedida a La Otra Grada de Feeberse, en la que insistió en que solo salió a la luz lo que interesaba: "No vamos a entrar en detalles. Se contaron cosas que no eran del todo ciertas. La gente de allí barre para casa, obviamente”.

En esta misma línea, dejó claro que no se arrepiente de su decisión, lo que es no incompatible con que Heliópolis le dejara huella. "Yo guardo buenos recuerdos de mi etapa en el Betis hasta el final y el cambio se dio por muchas circunstancias, que de hecho no se saben, como te menciono. Se dio este cambio al Villarreal, en el que, al fin y al cabo, todo se ha dado fenomenal”, indicó el tinerfeño, que afirmó que "ha sido un cambio para bien": "He vuelto a jugar de delantero. Ganar un Zarra es algo importante”.

Igualmente se refirió al duro recibimiento que le dispensaron en La Palmera la campaña pasada: "También lo esperaba, realmente, aunque al mismo tiempo fue chocante. Verán una cosas y creerán lo que ellos consideren oportuno”.