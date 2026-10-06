Bartra, principal novedad del regreso del Betis a la competición con hasta tres internacionales en la sesión

El central catalán, tras haber estado recuperándose de la lesión sufrida en A Coruña, vuelve a sumarse con el grupo; todo ello sumándose a los que ya han regresado de sus correspondientes compromisos internacionales

Parecía que el momento no iba a llegar o, mejor dicho, que se iba a hacer mucho más largo. Pero sí, ya está aquí. La competición liguera vuelve tras tres semanas de parón de selecciones que, a pesar de haber dejado el paso del combinado nacional por Sevilla, ha servido para echar de menos del fútbol de clubes. No es para menos ya que, por una vez en mucho tiempo, en Sevilla poco se puede discutir con un comienzo de liga envidiable para los dos conjuntos. Más si cabe si se ve desde un aficionado del Real Betis, que ahora mismo ocupa la tercera plaza y está firmando un histórico inicio de curso.

Estas semanas en verdiblanco han servido para varias cuestiones. La primera de ellas es para la aparición de jugadores con sus respectivas selecciones, teniendo el ejemplo en España de Fran García que pasó de, en una semana pasó de ser entrevistado por esta casa, a ser titular en Asturias en la victoria frente a la República Checa. Todavía quedan encuentros por disputarse y, durante los próximos días, los jugadores irán regresando de sus compromisos. Pero ya se empieza a respirar otro ambiente, y eso es que la competición ya regresa.

El conjunto de Manuel Pellegrini ha sido el primero en regresar a los terrenos de juego en Sevilla para preparar la próxima jornada de liga, que será este próximo domingo frente a CA Osasuna a las 18:30 de la tarde. La sesión se ha producido con varias novedades. Uno de los que ya ha vuelto al trabajo es Marc Bartra, que lo ha hecho de forma parcial tras el susto en Riazor. Se continúa viendo a un Aitor Ruibal que sigue dando pasos adelante en su recuperación y que continúa estando con el grupo de forma parcial.

Por parte de los internacionales, hasta tres son las caras nuevas sobre el césped. Ez Abde, Troy Parrott y Morante ya ha regresado de sus compromisos internacionales. También, en ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer que Junior Firpo ya se encuentra en la ciudad de Sevilla, aunque aún no ha estado sobre el césped. Por lo que, en estos momentos, los que conforman la lista son: Valentín Gómez, Fran García, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Facundo Bernal, Ángel Ortiz y Manu González.

Todo esto antes del vendaval en La Cartuja

El equipo verdiblanco, en estas semanas que se avecinan, necesita casi de todos sus hombres para poder afrontar el ritmo. Las tres competiciones ya empiezan a asomar, aunque se vaya a disputar esa primera ronda copera frente a un equipo de más baja división como el Navalcarnero. La Cartuja será el juez de este mes de octubre, ya que contará en su haber con dos duelos importantísimos en la Champions League (Porto y Feyenoord) y tres de competición liguera (Osasuna, FC Barcelona y Málaga CF). Un mes clave para poder seguir sumando en las buenas sensaciones que el equipo ya tenía antes del parón.

El poder ir dando golpes encima de la mesa sigue siendo la clave de una temporada en la que cada punto es oro y es que, a la espera de que vengan las rachas de duelos importantes, el ir sumando de tres en tres en estas fechas puede ser una ventaja futura que resulte prácticamente decisiva.