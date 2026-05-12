El Betis certifica su clasificación a Champions en el partido CocaCola con una decena de niños como protagonistas

El conjunto verdiblanco venció al Elche CF en la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Esta victoria desembocó en una fiesta en La Cartuja al certificar de forma oficial la presencia del Real Betis Balompié en la próxima Champions League. Los más jóvenes se sumaron a la fiesta de la mano de Coca-Cola

El Real Betis se enfrentó al Elche CF en la noche de este martes en el partido Coca-Cola. Un duelo trascendental para la lucha por el puesto que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, en lo que está siendo una temporada histórica para el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini. Terminó el choque con victoria verdiblanca por dos goles a uno con anotaciones del Cucho y Pablo Fornals. Este resultado asienta al equipo de forma matemática la quinta plaza tras la derrota del RC Celta de Vigo.

Un partido cargado de ilusión

En el partido correspondiente a la Jornada 36ª de LaLiga EA Sports, el estadio de La Cartuja acogió una escena especial convertida en tradición durante la previa del duelo entre el conjunto andaluz e ilicitano. De este modo, la entidad de la Avenida de la Palmera concedió la oportunidad a una veintena de niños béticos que vivieron una experiencia que nunca olvidarán. En un pleno estado de felicidad e ilusión como revelaron sus rostros, los pequeños saltaron al césped durante el himno del Betis estando muy cerca de sus ídolos y jugadores favoritos.

Los pequeños se endosaron una camiseta verde de Coca-Cola, entidad que trabaja mano a mano con Real Betis y que antepone la felicidad de los jóvenes verdiblancos, tal y como reflejan con actos de gran índole como este.

Todos disfrutaron en La Cartuja

Lo vivido esta noche de martes por los niños que saltaron al campo será complicado de olvidar para ellos y para sus familias que vieron cómo disfrutaron desde la grada. A pesar de tratarse de una jornada intersemanal y con colegio para y trabajo al día siguiente, La Cartuja presentó una entrada impresionante en lo que significa la clasificación virtual para la próxima edición de la Champions League y los más pequeños tienen una anécdota que contar al día siguiente en el cole.

Al final, la fiesta fue completa para los pequeños béticos, quienes se llevaron para el recuerdo una noche inolvidable en la que gracias al fiel compañero del Real Betis, Coca-Cola, disfrutaron de una forma única una victoria de gran prestigio para su equipo. El Betis volvió a llevarse tres puntos que lo asientan en la 5ª plaza que da acceso a la Champions League. La temporada 2026-27 volverá a disfrutar del Real Betis Balompié en la mejor competición de clubes del mundo 20 años después.