El Betis irrumpe en el Mundial 2026 con un 'Supermiércoles': 23 horas de presencia ininterrumpida

En 23 horas entran en acción cinco de los seis representantes verdiblancos en el Mundial, entre el final de la jornada 2 de la Fase de Grupos fijado para la noche de este miércoles, hora española, y el inicio de la tercera jornada en plena madrugada con el desenlace en los grupos A, B y C

Es fácil medir el grado de seguimiento del Mundial 2026 que está haciendo una persona ya que se puede calcular en función del tamaño de las ojeras. En un mayor castigo para los amantes balompédicos que están reduciendo drásticamente su media diaria de sueño y albricias para los que sufren de imsomnio con las altas temperaturas estivales, cabe informar que el Real Betis está viviendo un Supermiércoles decisivo para definir los objetivos clasificatorios para cinco de los seis representantes que el club de las Trece Barras tiene en tierras norteamericanas.

Del duelo 'fratricida' entre el Cucho y Bakambu al desenlace para Ricardo Rodríguez

Entre las 04:00 horas de este mismo miércoles y la madrugada de este jueves (siempre horario español) entran en acción todos los mundialistas béticos a excepción del argentino Giovani Lo Celso. Serán 23 horas de presencia bética ininterrumpida. La primera noticia del día era la victoria por la mínima de Colombia ante la República Democrática del Congo, en un duelo entre los delanteros que ha tenido Manuel Pellegrini en la plantilla de la 25/26.

El Cucho Hernández no tuvo minutos y Cédric Bakambu volvió a ser titular, sumando 57 minutos en los que se mostró muy activo pero no logró encontrar el modo de detonar la pólvora ofensiva. El marcador deja a los cafeteros como líderes en el Grupo K con 6 puntos y ya en dieciseisavos de final; seguidos de los 4 Portugal. Los africanos (1 punto) se la jugarán en la última jornada ante Uzbekistán (colista con 0).

El Mundial 2026 se retoma esta noche con el primer desenlace. El Grupo B será el primero en cerrar la Fase de Grupos con una jornada unificada que arrancará a partir de las 21:00 horas -si no hay tormentas eléctricas- y en la que habrá un duelo entre los colíderes.

La Suiza de Ricardo Rodríguez (179 minutos en las dos citas anteriores) se enfrenta a Canadá con un empate a cuatro puntos en lo más alto de la tabla. De manera simultánea se jugará el Bosnia - Qatar, con un punto para los balcánicos y ninguno en el haber del combinado del Golfo Pérsico.

Amrabat busca los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y Álvaro Fidalgo ya tiene su billete

Ya entrando en alevosa nocturnidad, a partir de la medianoche, el Betis permanecerá atento al doble duelo final en el igualado Grupo C. El contrato de Sofyan Amrabat con los verdiblancos expira dentro de seis días, igual que los de Ricardo y Bakambu; pero los sevillanos de momento seguirán cobrando por la estancia de todos ellos. De momento, escaso protagonismo para el pivote en los dos primeros duelos. Ez Abde estaba citado pero se cayó al sufrir un esguince de rodilla en el último amistoso previo al Mundial.

Para rematar el 'Super Wednesday' bético, a las 03:00 horas de la madrugada española se dirime la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Grupo A. Como en el resto de franjas horarias, los heliopolitanos estarán representados por el asturiano con pasaporte azteca Álvaro Fidalgo (titular en un duelo y sin minutos en el otro).

En el Grupo C, Marruecos iguala a 4 puntos con Brasil y en esta última jornada se enfrentará a Haiti (0 puntos), mientras que la 'Canarinha' hará lo propio con Escocia, que tiene tres puntos en su casillero. En el Grupo A, México ya tenía asegurado el pase después de ganar sus dos primeros encuentros y acabará la Fase de Grupos ante la República Checa, que sólo tiene un punto. Otro tiene Sudáfrica antes de jugar contra Corea del Sur, que marcha segundo con tres unidades.