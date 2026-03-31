El Betis vuelve al trabajo con la ausencia de Natan y con tres buenas noticias para Pellegrini

El central brasileño se ha ausentado en la sesión matinal de este Martes Santo, en la que tampoco han estado los lesionados Isco Alarcón y Ángel Ortiz ni los siete futbolistas internacionales que se marcharon con sus respectivas selecciones

La plantilla del Real Betis ha vuelto al trabajo en la mañana de este Martes Santo, en una sesión en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para comenzar a intensificar la preparación del duelo del próximo sábado en el que recibirá al RCD Espanyol en el Estadio La Cartuja, correspondiente a la jornada 30 en LaLiga EA Sports, mirando de reojo al duelo de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League que librará a domicilio ante el Sporting Clube de Braga portugués sólo cuatro días después (miércoles día 8). En este primer entrenamiento después de gozar de tres días de descanso, Manuel Pellegrini no ha podido contar aún con ninguno de los siete internacionales y ha estado muy pendiente de los futbolistas que se ejercitaron entre algodones en los primeros días de este parón liguero.

El Betis vuelve al trabajo con Lo Celso, Antony y Bellerín, pero sin Natan

El conjunto verdiblanco sólo trabajó tres días la semana pasada y en ese tiempo la principal noticia estuvo en la evolución positiva de Giovani Lo Celso. El argentino, que ya se había entrenado parcialmente con el grupo en la previa del último partido liguero ante el Athletic Club previo al parón, ha seguido alternando ejercicios en solitario con su progresivo regreso a la actividad colectiva. El '20' irá elevando la carga con el objetivo de entrar en la convocatoria para recibir al Espanyol y aspirar a tener los que serían sus primeros minutos después de más de dos meses parado por una lesión en el recto anterior de su muslo derecho.

Durante la semana pasada se ausentaron de los entrenamientos Antony dos Santos, que ha seguido un tratamiento específico para su persistente pubalgia, y Héctor Bellerín, que ha seguido un plan de gestión de cargas para prevenir dolencias musculares que cada cierto tiempo le obligan a pisar el freno. Los dos han estado con el grupo en la sesión de este martes, en la que sólo ha llamado la atención el hecho de no ver a Natan de Souza, que según explica desde el club contaba con un permiso para ausentarse hoy.

Ángel Ortiz e Isco Alarcón, únicas bajas confirmadas para el Betis - Espanyol

Descartado para los duelos ante el Espanyol y el Braga está Ángel Ortiz, quien tampoco se ha dejado ver este Martes Santos al quedarse en el interior de las instalaciones de Los Bermejales trabajando junto a los recuperadores del club en esa "subluxación anterior de hombro derecho con reducción espontánea" que el joven de Almedralejo (Badajoz) sufrió en el partido disputado en Bilbao hace nueve días.

Si todo va bien, el canterano se irá incorporando poco a poco de cara a intentar estar disponible para el choque de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Ésa misma es la fecha que Isco Alarcón tiene entre ceja y ceja, después de dejarse ver el pasado fin de semana, por fin con botas de tacos y tocando balón tras sobrepasar los cuatro meses en el dique seco.

En este Martes Santo juegan seis de los siete internacionales del Betis

La cita más destacada será la que afrontará Cédric Bakambu, en el histórico duelo que enfrentará a la República Democrática del Congo y a Jamaica en el torneo de repesca que organiza la FIFA para entregar su última plaza para el Mundial de 2026. Tendrá lugar a partir de las 23:00 de este martes (hora española) en el Estadio Akron de la localidad mexicana de Jalisco.

Antes, a lo largo de la tarde de este martes 31 de marzo completarán sus compromisos Pablo Fornals, en el España - Egipto que se juega en el RCDE Stadium de Cornellá (Barcelona) a las 21:00 h; Pablo García, en el partido de clasificación para el Europeo sub 21 que disputan España y Kosovo en Alcalá de Henares (Madrid) a las 19:00 h; misma hora a la que juega Ricardo Rodríguez, en un Suiza - Alemania; y Ez Abde, en un Marruecos - Paraguay que arranca a las 21:00 h.