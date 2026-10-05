Bryan Zaragoza y el "rencor" que aún guarda o no al Betis por rechazarlo: "Acabé firmando por el Granada"

El extremo recuerda que no pudo quedarse en el Málaga ni en el Valladolid por su físico, pues no confiaron en él, mientras que tampoco cuajó cuando aún era juvenil en Heliópolis, donde deslizan que hubo razones más logísticas que deportivas para que no ingresara formalmente en su cantera

"Me descartaron en muchos clubes. En el equipo de toda mi vida me descartaron porque decían que no tenía el físico suficiente para jugar en División de Honor Juvenil. Yo no tengo rencor con nadie. Yo he hecho mi trabajo y estoy donde estoy por mí", explicaba durante este parón de selecciones Bryan Zaragoza en 'Marca' al ser cuestionado sobre el rechazo por parte de Málaga CF (entidad a la que se refiere con más cariño, ya que nació y se creció en García Grana, la barriada de la capital costasoleña conocida tambiéncomo 4 de diciembre, dentro del distrito de Cruz de Humilladero) y Real Betis en su etapa final de cantera.

En 'As', el extremo del RCD Espanyol especificaba algo más al respecto de aquel episodio, que tiene varias versiones, sin desdeñar la propia impresión del futbolista, claro está. "Al final de mi último año en Liga Nacional, el penúltimo de juveniles, me llegó (la posibilidad de probar con los verdiblancos). Fui al Real Betis, al Real Valladolid... pero acabé firmando por el Granada CF", añade el atacante de 25 años, que explotó como rojiblanco de tal manera que el Bayern de Múnich pagó 17 millones de euros (cuatro primero por la cesión y 13 millones el verano siguiente), si bien no llegó a cuajar en tierras bávaras.

El físico y lo que no es físico

Aunque Bryan Zaragoza no ha dado continuidad al extraordinario rendimiento con el Granada CF, sobre todo en la temporada 23/24, con excepción de la cesión el curso siguiente al CA Osasuna, lo cierto es que muchos directores deportivos, presidentes y responsables de cantera se tirarían de los pelos cuando comprobaron que podría habérseles escapado una 'perla'. Enseguida, algunos con información más o menos cercana o privilegiada aludieron a su físico, endeble y pequeño para la elite según ciertos ojeadores, una opinión que le dieron directamente al malagueño y sus representantes, aunque había otras explicaciones.

Por ejemplo, deslizaron en 'pétit comité' miembros del 'staff' vinculado en esos años a los escalafones inferiores heliopolitanos, que la entonces residencia de la cantera bética, situada en una vivienda del famoso ojeador Mani en Los Bermejales, muy cerca de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, tenía plazas limitadas y ningún hueco ese verano para nuevos integrantes, mientras que él, por razones familiares y personales, necesitaba quedarse en la capital andaluza y no tenía posibilidad de ir y venir desde la Costa del Sol. Entre unas cosas y otras, no se alinearon los astros, lo que pudo enmendarse en ventanas recientes. Ahora, por ejemplo, al lado de Entrenúcleos hay más espacio para canteranos que vienen de fuera.