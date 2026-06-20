El descenso del Zaragoza perjudica al Betis por la anulación definitiva de un futuro negocio

El desastre maño niega definitivamente a los verdiblancos la posibilidad de un ingreso extra por Mawuli y complica el negocio con Rober González, con el que todavía restan opciones de rascar rédito

Este curso se ha producido el doloroso descenso a Primera RFEF de un club histórico como el Zaragoza. Debacle que ha causado un enorme impacto y que, en cierto modo, afecta al Betis al anular definitivamente una posibilidad de hacer negocio en el futuro.

Y es que el Betis tenía depositados múltiples intereses en la plantilla blanquilla por la presencia de tres exbéticos todavía vinculados económicamente con la entidad de La Palmera al reservarse un porcentaje de su pase o de una futura plusvalía. Son los casos de Rober González y Paul Akoukou, cedidos por parte del NEC Nimega y del Lyon, respectivamente, y de Mawuli Mensah, que en enero puso rumbo a La Romareda tras el acuerdo alcanzado entre el Betis y el Zaragoza.

El descenso rompe el contrato de Mawuli y deja sin beneficios al Betis

La operación se cerró a coste cero, pero el Betis se reservó un 10% de una futura venta que le podría reportar réditos más adelante ante la progresión del centrocampista ghanés de 22 años, que no tardó en hacerse un hueco en el once maño.

Sin embargo, el descenso del Zaragoza rompe cualquier posibilidad de hacer caja por esta vía con Mawuli tanto en cuanto firmó hasta final de temporada con opción automática de dos más, hasta 2028, si el equipo lograba mantenerse en Segunda división. Esta condición no se cumplió y lo cierto es que el Zaragoza hizo un tímido intento por retenerle, si bien no pasó a mayores finalmente, por lo que no seguirá en La Romareda y Mawuli se convierte en agente libre.

Esto significa que el 10% que se guardó el Betis en la transacción se pierde de forma definitiva y los heliopolitanos se quedan sin un posible ingreso extra por el africano de cara al futuro.

Esperanzas aún con Rober González por su cartel en Segunda

El descenso tampoco ayuda en los casos de Rober González y de Akoukou, aunque en el caso del primero todavía restan esperanzas de rascar algún pellizco económico en este mercado teniendo en cuenta que en el acuerdo para su traspaso con el NEC Nimega se guardó un 40% de su pase.

El desastre maño convirtió en imposible el deseo del Zaragoza de retenerlo, pero el extremeño ha rendido a buen nivel en los seis meses como blanquillo y son numerosos los equipos de Segunda que le pretenden.

Así, Las Palmas, donde ya militó, Mallorca y Burgos quieren al mediapunta y, al entrar en el último año de contrato en el club neerlandés, solo queda la vía del traspaso. Al poseer una considerable porción de sus derechos, el Betis podría conseguir algún ingreso para sus arcas aunque la cantidad del traspaso sea menor.

Imposible ingresar por Akouokou en la última oportunidad

No ocurre lo mismo con Akouokou, pues su rendimiento en el Zaragoza fue de más a menos y para el que Betis obtenga beneficios este verano el Lyon, donde acaba contrato en 2027, tendría que venderlo por más de los tres millones que pagó en el periodo estival de 2023. Y es que los heliopolitanos se guardaron un 20% de la plusvalía de un traspaso y es inviable. Como con Mawuli, la posibilidad de hacer caja con el marfileño se esfume definitivamente.