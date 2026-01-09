Emerson Royal hace 'un Dani Ceballos'

El utrerano y el paulista coinciden a la hora de dedicar guiños desde la distancia al equipo verdiblanco, que pudo haber sido de nuevo del segundo el pasado verano

Una complicada lesión en un gemelo fastidió su estreno en la Serie A con el Milan, reducida a 26 encuentros oficiales y 1.868 minutos en los que no hizo goles ni brindó asistencias. Por esa misma razón, el pasado verano dijo a su agente que quería volver al Real Betis, con el que ha ofrecido, de largo, su mejor versión en Europa (cinco tantos y diez pases decisivos en 79 partidos). Su paso testimonial por el FC Barcelona, sus intentos poco productivos en el Tottenham... La solución, a ojos de Emerson Royal, pasaba por vestir de nuevo de verdiblanco. Se habló, pero, aparte de la marcha de Youssouf Sabaly a Qatar, debía marcharse igualmente Héctor Bellerín, que no estaba por la labor, renovando luego Ángel Ortiz para el 'overbooking' en el lateral derecho.

El paulista lo tenía hecho con el Besiktas, pero, a última hora, se decantó por el Flamengo, presto a convencer a los 'rossoneri' con nueve millones de euros (algo más de lo abonado por éstos a los 'Spurs'). Si en Italia acumuló críticas, no ha sido mucho mejor su retorno a casa. No por el club elegido, que lo ha ganado todo en 2025 a las órdenes de Filipe Luís (Série A, Copa Libertadores, Derby de las Américas, Challenger Cup, Supercopa de Brasil y Campeonato Carioca), sino por su rol secundario las más de las veces, salvo en octubre y noviembre sobre todo. En total, 1.336 minutos, repartidos en 19 choques, y mucha presencia en las fotos de algunos goles en contra (anotó uno y regaló otro). Con contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y otro año opcional, la lógica invita a pensar en que seguirá, aunque ya hay 'cantos de sirena'.

Se entrena en pretemporada vestido del Real Betis

Como hizo Dani Ceballos el pasado verano, alimentando un sinfín de especulaciones, Emerson Royal utiliza el tiempo libre para mantener la forma y prepararse en pretemporada vestido con equipaciones antiguas del Real Betis, aunque el 'Mengao' ya ha disputado y perdido a mediados de diciembre la Fifa International Cup, ganando a Cruz Azul y Pyramids para sucumbir en la final ante el PSG. Ahora, este domingo arranca el Carioca, mientras que el 1 de febrero habrá final de la Supercopa Rei ante el Corinthians. A finales del mes que viene, la final de la Recopa Sudamericana a doble partido con el Lanús argentino y, en marzo, la Série A. De volver a Europa, el lateral diestro ya dejó claro que prefiere no hacerlo a Italia, de donde son las dos ofertas que maneja, aunque, incluso dejando claro sus sentimientos al entonar el himno heliopolitano en vísperas de la final de la Conference League, de momento su retorno como 'hijo pródigo' y estreno a la vez en La Cartuja parece aparcado.