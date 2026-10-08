Guilherme Fernandes abre la puerta a un dinero extra para el Betis tras el cobro frustrado de 500.000 euros

Frustrada una opción de compra cantada, el Betis vuelve a tener esperanzas de hacer caja con el meta luso por su protagonismo en el Córdoba y el alto porcentaje de una futura venta que se reservó

El Betis cerró el pasado verano, como viene siendo tendencia en los últimos mercados, varios acuerdos en el que el principal rédito financiero queda sujeto al porcentaje reservado de una futura venta, por lo que se mantiene pendiente de la evolución y el protagonismo de diversos activos que aún están vinculados económicamente con el club.

En este sentido, el Betis conserva una parte elevada de los derechos del meta Guilherme transferidos en verano al Córdoba en una operación que no dejó beneficios directos relevantes en las arcas béticas después de que se frustrara el ingreso de 500.000 euros pactado con el Valladolid.

Y es que, debido a su protagonismo en José Zorrilla, se esperaba que el club pucelano ejecutara la factible opción de compra acordada en el mercado estival de 2025, pero finalmente lo declinó y el portero portugués regresó al Betis a la espera de la decisión sobre su futuro.

El Betis no lo incluyó en sus planes y Guilherme se marchó al Córdoba

A pesar de haber dejado muy buenas sensaciones en el filial y destacar en buena parte del curso en Pucela, el Betis subió como tercer portero a Manu González y no consideró en sus planes al portugués, al que le enseñó la puerta de salida ya en calidad de traspasado al quedarle solo un año de contrato. Tras recibir numerosas llamadas tanta en La Palmera como el jugador, todas las partes optaron por el Córdoba, en el caso de Guilherme porque le permitía seguir en Segunda y con ciertas garantías de protagonismo.

El Betis, con confianza en su progresión, se reservó el 50% de una futura venta, teniendo en cuanta que el Estrela Amadora luso, club que se lo vendió, decidió conservar la mitad de su pase, y lo cierto es que Guilherme se erige en una futura fuente de ingresos para los verdiblancos tanto en cuanto no ha tardado en convertirse en importante en el cuadro califal.

Titular indiscutible desde la cuarta jornada y con buen nivel

De hecho, tras comenzar el curso como suplente a la sombra de Iker Álvarez, a partir de la jornada 4 dio el salto a la titularidad y no la ha soltado, hasta el punto de que ya encadena cinco partidos consecutivos siendo de la partida a las órdenes de Iván Ania.

Guilherme se ha asentado en el once y, aunque ha recibido 11 goles hasta ahora, ha firmado buenas intervenciones con la elástica cordobesista, en la línea del curso pasado con el Valladolid, por lo que cuenta con mucho cartel en la Categoría de Plata y no le pierden de vista desde la elite nacional y desde otros mercados.

Por ello, si mantiene un buen nivel en este curso en el Nuevo Arcángel, el Betis podría obtener ganancia de una futura venta que aseguraría plusvalía, pues solo pagó 50.000 euros para hacerse con sus servicios.