Isco y Lo Celso suman una nueva sesión con el Betis con una visita 'retro'

Julio Cardeñosa ha sido el encargado de visitar a los jugadores verdiblancos en esta jornada retro, todo ello en una sesión que ha vuelto a contar con Isco y Lo Celso y un pasillito a Bakambu por sus 35 años de edad

El Celta acecha. No es una mera especulación, ya que es únicamente un punto el que separa al equipo gallego del Real Betis. La Champions League es el gran sueño, con una quinta plaza que momentáneamente da lugar a ese sueño, por lo que mucha es la ilusión depositada en que se vuelva a disputar la máxima competición continental por segunda vez en la historia verdiblanca. También está la vía Europa League, pero es preferible no dar lugar al azar en el fútbol. Y, con un Celta que puede caer en cuartos de Europa League, el equipo está obligado a recuperar la senda de la victoria en LaLiga.

Todo esto tras un empate frente al Sporting de Braga que no dejó malas sensaciones e, incluso, llegando a considerar más que positivo el resultado en tierras lusas. La segunda vuelta será el próximo jueves, pero antes el equipo viajará esta tarde a Pamplona para disputar mañana un vital partido en El Sadar. El mantener la quinta plaza es la clave y, en un campo muy complicado, es más que obligatorio volver al buen ritmo.

Todo esto en una sesión donde Isco y Lo Celso han vuelto a ejercitarse con el grupo. Buenas noticias, sobre todo en el caso del argentino, que podría reaparecer en la convocatoria en el día de mañana. Con el de Arroyo de la Miel, parece que todavía hay que esperar para poder verlo sobre el césped, pero seguir viéndolo con sus compañeros es la mejor de las noticias para el equipo verdiblanco. También ha estado presente Bakambu, que ha recibido un pasillito ya que el jugador cumple hoy 35 años de edad. Las bajas, como viene siendo habitual, son Ángel Ortiz y Junior Firpo, ambos lesionados. Habrá que ver un hecho importante, y es el que quedará descartado del encuentro de este próximo domingo, ya que la situación obliga a que uno de ellos se tenga que quedar fuera de la convocatoria.

LaLiga se encuentra en la jornada retro y, por ello, parece haber sido el día prolífico para producirse una visita más que especial. Al comienzo del entreno, se ha visto a Julio Cardeñosa sobre el terreno de juego. El ex bético, que tiene 76 años de edad, ha estado charlando un rato con el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini, una imagen más que especial en esta jornada retro. Mucha es la ilusión depositada en el beticismo, y ya hay ganas de poder ver lo que depara este final de temporada.