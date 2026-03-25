El Real Betis lleva el afán de superación del césped al hospital: vuelven las 'Batas Más Fuertes'

La Fundación del club verdiblanco inunda de ilusión las plantas infantiles del Hospital Universitario Virgen Macarena y del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla con la reedición de una de las iniciativas más populares de su hiperactiva labor social

En semanas como la actual, la actitividad futbolista sufre un parón en la actividad liguera debido a los compromisos que deben afrontar las selecciones nacionales; pero lo que nunca hace una pausa es ese denonado trabajo que viene realizando desde hace años la Fundación Real Betis Balompié dentro de esa importantísima labor social que desempeña. En esta ocasión, este último gesto de la entidad verdiblanca ha tenido como objetivo llevar la ilusión a dos de los hospitales de la ciudad de Sevilla, reutilizando las camisetas que han usado los ídolos futbolísticos, utilizadas en partidos oficiales del Betis, para convertirlas en las 'Batas más fuertes' que puedan llegar a soñar todos esos niños que se encuentran ingresados en estos centros sanitarios de la capital de Andalucía.

El Betis lleva 'Batas más fuertes' a los hospitales sevillanos Virgen Macarena y Viamed

"El Real Betis, a través de su Fundación, ha impulsado una nueva edición del proyecto las 'Batas más fuertes', una iniciativa que convierte camisetas oficiales de los jugadores utilizadas en temporadas anteriores, transformadas en batas hospitalarias destinadas a niños ingresados", ha explicado la entidad heliopolitana a través de un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación en el que adjuntan fotografías e imágenes ilustrativas de este gesto solidario.

Según explica la nota enviada por el Betis, la entrega de las 'Batas más fuertes' ha tenido lugar a lo largo de la mañana de este miércoles, 25 de marzo, en el Hospital Universitario Virgen Macarena y en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz. "Los encargados de hacer llegar estas prendas a los más pequeños fueron Rafael Gordillo, como presidente de la Fundación Real Betis; Ryan López, Fichaje Estrella de la presente temporada; y Ruth Acedo, jugadora del Real Betis Féminas, que han llevado esta donación hasta la puerta de los dos centros hospitalarios mencionados.

"El proyecto 'Batas Más Fuertes' nació con el objetivo de humanizar la estancia hospitalaria de los menores, aportando cercanía, identidad y fuerza a través de un símbolo tan significativo como la camiseta verdiblanca. Convertidas en batas, estas prendas, transmiten a los niños y niñas ingresados valores como la superación, el orgullo y el sentimiento de pertenencia", ha añadido el Betis en un comunicado en el que recuerdan igualmente que, con esta nueva iniciativa, tanto el club como su Fundación "reafirman su compromiso con la comunidad, demostrando que el fútbol puede ser también una herramienta para generar esperanza y acompañar a quienes más lo necesitan".