Telasco Segovia reaparece en la órbita del Betis como opción asequible con vistas a verano

El joven mediocentro venezolano, al que el Betis vigiló en directo en el Mundial de Clubes, ha sido vinculado nuevamente con el club verdiblanco en enero, si bien ahora sería imposible por diversos factores que le convierten en más factible en el próximo periodo estival

La prioridad del Betis en esta ventana de transferencias reside en reforzar la delantera, pero Manu Fajardo también baraja potenciar el carril zurdo ante la posibilidad de que salga Ricardo Rodríguez con Nazinho en agenda. Además, de estas posiciones, también mira de reojo el mercado de mediocentros ante el interés que despierta Sergi Altimira, con pretendientes dispuestos a apostar fuerte por él.

De esta forma, en los últimos días ha reaparecido en la órbita verdiblanca el nombre de Telasco Segovia, joven centrocampista venezolano de 22 años que milita en el Inter Miami de Messi y compañía y que ya irrumpió en la actualidad del Betis el verano pasado como una opción para sustituir a Johnny Cardoso, pues cuadra perfectamente en el perfil de futbolista en progresión que podría generar plusvalías en el futuro.

El Betis envió emisarios al Mundial de Clubes para verlo en directo

De hecho, como pudo conformar ESTADIO, el club verdiblanco envió emisarios para verlo en directo el Mundial de Clubes: "Han venido a verle y estuvieron en el partido contra el Palmeiras", aseguraron en su momento a esta redacción fuentes cercanas al club estadounidense.

Finalmente, el Betis reforzó el centro del campo con Nelson Deossa y Amrabat y el venezolano permaneció en el Inter de Miami pese a su deseo de dar el salto a Europa, lo que impidió en cierto modo las exigencias de David Beckham, propietario de la franquicia miamense, para su traspaso.

Ahora, en pleno mercado de enero, diversas fuentes estadounidenses y también el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur aseguran que el Betis ha revitalizado su interés en el internacional venezolano en esta ventana y que competiría con el Fulham por hacerse con sus servicios.

Su condición de extranjero, un obstáculo determinante

En este sentido, como aseguran a este medio, es un futbolista que gusta, pero no se trata de una vía factible a priori para este periodo invernal, primero porque reforzar la media es secundario y en el caso de hacerlo no estaría previsto realizar un desembolso sensible, reservado en cualquier caso para el ataque. Además, Telasco Segovia no tiene pasaporte comunitario y el Betis tiene cubiertas a día de hoy las tres fichas de extranjeros.

Precio asumible para el mercado estival

Por ello, esta posibilidad encajaría más en verano, cuando se producirán con total seguridad movimientos en esta posición, y su precio podría ser asequible para las arcas heliopolitanas. Así, fuentes cercanas al futbolista consultadas por ESTADIO, afirman que el Inter Miami exigiría alrededor de siete millones de euros por Segovia, tasado por Transfermarkt en 4,5 millones tras experimentar una subida de dos millones en las dos últimas revisiones.