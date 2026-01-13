Una baja confirmada marca una sesión con posibles pistas coperas

Héctor Bellerín ha sido, de nuevo, la ausencia más llamativa de la sesión de entrenamiento debido a unas molestias que confirman que será baja segura frente al Elche CF

El Real Betis ya se encuentra en la previa de un encuentro donde hay muchas cosas en juego. No es para menos, ya que los pupilos de Manuel Pellegrini se jugarán el pase a cuartos de final de la competición del KO. En el club, hay ilusión por poder luchar de nuevo por una competición tantas alegrías que ha dado a muchos aficionados, y desde las propias redes sociales del club ya se está instando a creer en ese espíritu que tanto bien hizo en la tan ansiada antorcha conseguida en el pasado año 2022. En la sesión previa, varias son las noticias reseñables del mismo.

En la primera sesión semanal, siendo este de recuperación debido a que el domingo tuvieron descanso, se pudo ver dos ausencias relevantes en el primer equipo verdiblanco. Pau López y Héctor Bellerín fueron los nombres que no estuvieron presentes en la sesión, siendo en el caso del guardameta un permiso en el club. De hecho, el portero se encontraba examinándose de los respectivos estudios que realiza, por lo que era evidente que iba a poder acudir a la sesión previa al Elche. Sin embargo, el caso del lateral era el que más dudas antojaba, ya que se quedó realizando trabajo específico en el gimnasio.

En el día de hoy, lo más reseñable ha sido que el lateral ha vuelto a ser baja de la sesión. Fuentes confirman a ESTADIO Deportivo que tiene unas molestias y que será baja en el duelo frente al Elche CF. Un nuevo contratiempo para un equipo que salió herido de guerra del partido frente al Real Oviedo, donde fueron hasta cuatro los nombres que salieron tocados del partidos. Esto hace que la lista de ausencias aumente hasta a seis, donde también hay que incluir los casos del Cucho Hernández, Isco, Junior, Amrabat y Abde. Estos dos últimos, debido a la disputa de las semifinales de la Copa África.

Una de las curiosidades que se ha visto en la sesión matutina es la disposición de los petos y los sin petos, ya que se ha visto un once muy reconocible en aquellos que no lo llevaban puestos. De esa lista, se ven nombres como Ricardo Rodríguez, Altimira, Natan, Rodrigo Riquelme, Antony, Diego Llorente, Aitor Ruibal, Lo Celso, Bakambu y Deossa. Con los petos, también se han visto algunos canteranos, siendo estos los casos Corralejo, Dani Pérez, Masqué y De Roa. Un hecho que podría ser una pequeña pista para el duelo de mañana, totalmente trascendente para los intereses verdiblancos en una competición ilusionante.