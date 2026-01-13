Vinculan a Nilson Angulo, imposible ahora en La Cartuja, con más clubes de LaLiga

Autor de cinco goles y ocho asistencias en 26 partidos este curso, renovó a principios de esta temporada y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029

Con un valor de mercado ya de siete millones de euros, el extremo ecuatoriano Nilson Angulo sigue en el escaparate por su extraordinaria temporada con el Anderlecht. No en vano, el atacante de 22 años ha firmado ya cinco goles y ocho asistencias en 26 partidos oficiales este curso con el conjunto belga, al que llegó en el verano de 1922 procedente del Liga Deportiva Universitaria de Quito a cambio de 1,9 millones. Formado en otro gran club de su país, Independiente del Valle, es diestro y suele percutir a pie cambiado en la izquierda, afianzándose con la selección absoluta tricolor, con la que debutó apenas conseguida la mayoría de edad, aunque tardó luego en volver para hacerse fijo en las últimas convocatorias de Sebastián Beccacece.

Desde la anterior ventana de transferencias, el de Quinindé ha sonado para varios clubes ingleses (como el Liverpool) y españoles (RC Celta de Vigo, RCD Mallorca, Elche CF...), aunque aseguraba a la prensa de su país de acogida que estaba "centrado en conseguir los objetivos con el Anderlecht" y ajeno a todos los rumores hasta que su agente, de Wasserman, se lo confirmara. A punto de llegarse al ecuador del mercado invernal, el periodista Rudy Galetti suma tres nombres más a la lista de pretendientes de LaLiga para Nilson Angulo, aunque advierte la misma fuente de que se trata más bien de un seguimiento entre los muchos que se realizan sobre jóvenes 'perlas' de Ligas menos relevantes antes de que alcancen un precio prohibitivo, sin ser aún prioridad para Atlético de Madrid, Real Sociedad o Real Betis, los últimos en llegar a una hipotética subasta por el atacante suramericano.

Sin sitio en un Betis con las tres plazas extracomunitarias ocupadas

Aunque bien podría estar entre los jóvenes futbolistas que tiene en cartera el Real Betis para posibles operaciones futuras, no parece la de Nilson Angulo una operación ni mucho menos cercana a corto-medio plazo. No en vano, el club heliopolitano tiene ocupados los tres cupos extracomunitarios con los brasileños Natan de Souza y Antonio Matheus dos Santos, así como con el colombiano Nelson Deossa. Los tres son fundamentales en los planes tanto de Manuel Pellegrini como de la entidad, siendo el único que puede comenzar a tramitar la doble nacionalidad el central, aunque sería a partir del verano que viene y sin esperanzas de lograrlo antes de septiembre. De no mediar la venta de alguno de ellos, no se liberará ese cupo foráneo que necesitaría el ecuatoriano, razón por la que también se buscan antepasados europeos del uruguayo Gonzalo Petit, a punto de abandonar el CD Mirandés para abrochar el curso cedido en el Granada CF.