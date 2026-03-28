El Burgos vuelve a ponérselo difícil a Castellón y Las Palmas

El cuadro de Ramis se llevó el triunfo en el derbi ante el Real Valladolid con un gol de David González en el minuto 93 y se vuelve a colocar en puestos de play off de ascenso

El Burgos de Ramis ya avisó la pasada semana tras vencer al Córdoba por 4-0 que no quería que esta temporada fuese una más en la historia del conjunto del Plantío. El Burgos se metió en puestos de play off de ascenso pero el empate del Castellón en el último encuentro de la jornada 31 ante la Cultural Leonesa los dejó en la séptima plaza. En esta jornada 31 el Burgos ha vuelto a ver como el calendario le 'favorecía' para jugar antes que sus rivales por el play off de ascenso como son Castellón y Las Palmas.

El Burgos supera al Real Valladolid y se mete en play off de ascenso a Primera

El Burgos no lo tenía sencillo este sábado ya que visitaba al Real Valladolid en el derbi de la Comunidad de Castilla y León. En el José Zorrilla el Real Valladolid de Fran Escribá buscaba reencontrarse con la victoria después de la derrota del pasado fin de semana ante el Mirandés. Cuando parecía que el partido se terminaría cerrando en un rácano 0-0, un penalti en el 93 a favor de los de Ramis lo transformó David González para darle tres puntos al Burgos. Con este triunfo el Burgos consigue volver nuevamente a los puestos de play off de ascenso con 53 puntos y colocarse uno por encima de Las Palmas y tres por delante del Castellón.

Las Palmas no lo tendrá sencillo ante el Eibar

Este próximo domingo Las Palmas tratará de recuperar la quinta posición en la tabla en su visita a Ipurúa. Delante tendrá a un Eibar que es el segundo mejor local de LaLiga Hypermotion y que acumular cuatro encuentros sin conocer la derrota con un saldo de 10 puntos sobre 12 posibles. En caso de que Las Palmas no consiga ganar al Eibar, el Burgos terminaría en puestos de play off de ascenso a Primera la jornada 32 y a falta de 10 fechas para que termine la Liga regular.

El Castellón quiere recuperar sensaciones ante un Albacete crecido

Si complicado lo tiene Las Palmas, el Castellón no se queda atrás. Los de Pablo Hernández suman cinco partidos sin sumar un triunfo y esto les ha llevado de los puestos de ascenso directo a estar en el filo de la navaja del play off. El Castellón visitará este mismo sábado al Albacete en el encuentro que cerrará los partidos de este 28 de marzo a partir de las 21:00 horas. El Albacete llega con el subidón de moral que les supuso el triunfo de la última jornada en casa del líder, el Racing de Santander. Por lo tanto el Burgos, con la tranquilidad que supone el haber ganado ante el Real Valladolid, estará muy atento de lo que pase en los encuentros de Castellón y Las Palmas.