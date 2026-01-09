La incógnita con la falta de minutos de Javier Ontiveros en el Cádiz

El marbellí solo ha participado en 11 encuentros en lo que va de temporada en LaLiga Hypermotion con apenas 500 minutos acumulados. Gaizka Garitano explicó la diferencia entre el alta médica y el alta deportiva

Ontiveros llegó al Cádiz la pasada temporada tras no conseguir triunfar en el Villarreal, donde alternó momentos en el primer equipo y en su filial, que en ese momento jugaba en Segunda división.

Ontiveros buscaba en Cádiz estar más cerca de los suyos ya que recordemos, el habilidoso y talentoso jugador es nacido en Marbella. No le fue nada mal a Ontiveros en su primera temporada con el Cádiz donde marcó 10 goles en Liga y repartió seis asistencias en 35 apariciones. El final de temporada de Ontiveros estuvo marcado por algunas lesiones aunque goles como el que marcó ante el Almería terminaron resultando decisivos para la permanencia de los gaditanos en Segunda división.

Debía ser la temporada de Ontiveros en el Cádiz

Esta campaña había muchas esperanzas puestas en el fútbol de Ontiveros en el Cádiz. El marbellí regresó el primero de sus vacaciones de verano y se pudo desde el primer momento a prepararse para tener la mejor condición física posible en la vuelta a la competición oficial. La afición del Cádiz soñaba con la dupla que podrían formar Ontiveros y Suso y que además, podría ser vital para el regreso a Primera dos temporadas después.

Cuando se está a punto de cumplir el final de la primera vuelta en LaLiga Hypermotion, el Cádiz aún sigue esperando a ese Ontiveros que maravilló por momentos el pasado curso y que al no estar cien por cien recuperado de su lesión para afrontar la alta competición, no está contando con demasiados minutos.

El alta de Ontiveros en el Cádiz

Ontiveros ha participado en lo que va de temporada en 11 partidos del Cádiz en Liga, siendo titular en apenas la mitad de ellos. En lo que a números se refiere, Ontiveros ha marcado un gol en Liga y otro en Copa del Rey, donde ha participado en dos encuentros.

Además ha sumado una asistencia en la competición doméstica. Los minutos de Ontiveros reflejan que aún no está al cien por cien con 510 en Liga y acumulando desde el mes de noviembre solo cuatro participaciones en todas las competiciones. Un total de 102 minutos suma Ontiveros desde el mes de noviembre y el pasado fin de semana ante el Deportivo de La Coruña no llegó ni a participar.

En este tesitura y con el partido que el Cádiz disputará este mismo viernes a partir de las 20:30 ante el Sporting de Gijón, Gaizka Garitano respondió este pasado jueves a las dudas sobre el estado de Ontiveros y quiso aclarar la diferencia entre el alta médica y el alta deportiva: "Una cosa es baja deportiva o médica. Los jugadores tienen que estar al 100% físicamente para poder jugar. Hay jugadores que tienen el alta médica pero no deportiva", aclaró el técnico del Cádiz.

El Cádiz necesita de sus mejores futbolistas y entre ellos están Ontiveros y por supuesto Suso, dos protagonistas que cuando están en su mejor momento son capaces de marcar diferencias. El Cádiz está ahora mismo fuera de los puestos de play off de ascenso, con 32 puntos y a solo uno del Ceuta que marca la frontera. La vuelta de Ontiveros y de Suso deberían suponer un salto de calidad en el equipo y por lo tanto una mejora en el rendimiento para pelear por el ascenso a Primera.