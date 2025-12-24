El CTA le da la razón al Castellón por la polémica ante el Cádiz

El cuadro orelluts se quejó amargamente del gol anulado a los de Pablo Hernández y ahora el Comité Técnico de Árbitros ha considerado que Ávalos se equivocó en su decisión

Castellón y Cádiz cerraron el año futbolístico en LaLiga Hypermotion con un partido que terminó en triunfo de los gaditanos por 2-0. Este triunfo del Cádiz, para sorpresa de nadie, no estuvo exento de polémica, algo ya muy habitual en los partidos tanto de Primera como de Segunda.

Con el 0-0 en el marcador, el colegiado decidió anular un gol del Castellón en el 56 por manos previa a la propia acción del tanto. En primera instancia el árbitro principal concedió el gol pero desde el VAR, Rubén Ávalos, llamó al árbitro tras revisar la acción para finalmente decidir que el tanto no debía subir al marcador.

Tras el encuentro, un Pablo Hernández que no pudo estar por estar aún recuperándose de algunos problemas de salud, explotó en redes sociales: "No pudo ser, orgulloso del camino recorrido y ilusionado por lo que viene por delante... No soy de hablar ni excusarme en arbitrajes, pero solo espero que el señor Rubén Ávalos nos vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club, con el pan y la ilusión de un escudo no se juega ni se premedita", declaró en su perfil personal de Instagram.

El CTA le quita la razón a Ávalos y se la da al Castellón

Este pasado martes, en el programa que emite semanalmente la RFEF, 'Tiempo de revisión' dictaminaron que Rubén Ávalos se había equivocado en su decisión de anular el gol del Castellón. El CTA recordó que "la Regla 12 establece que solo se sancionará la mano si el jugador marca directamente con el brazo o si lo utiliza para crear una ventaja inmediata que resulte en gol. También se considera infracción cuando el brazo está en posición antinatural y aumenta el volumen corporal".

Además añade sobre la aplicación de la norma de las manos que "el brazo del jugador estaba en una posición natural, no punible, y que, al no ser él quien marcó el gol, la regla no exige sancionar una mano accidental previa". Para terminar concluyendo que la intervención del VAR no fue adecuada: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse".

El Castellón sigue en play off a pesar del error arbitral

A pesar de que el Castellón terminó perdiendo ante el Cádiz en un partido que no estuvo exento de polémica, los de Pablo Hernández terminan el 2025 en puestos de play off de ascenso. Con 31 puntos ocupan la quinta plaza, teniendo a tres el ascenso directo que marca Las Palmas con 34. El Castellón cerrará la primera vuelta ante el Huesca en Castalia y ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes. En estos dos partidos puede verse si el Castellón tiene mimbres para pelear por el ascenso en la segunda vuelta.