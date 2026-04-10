El Celta de Vigo coquetea con la Champions League con los precedentes de Girona y Athletic Club para aprender

El cuadro de Claudio Giráldez ha recortado en las últimas cinco jornadas cuatro puntos al quinto clasificado, el Real Betis. Ahora mismo esa posición supondría una plaza para jugar Liga de Campeonez la próxima temporada. En campañas anteriores, gironís y leones se metieron para jugar la máxima competición europea

El Celta de Vigo tomó la decisión hace ya algunos días de renovar a Claudio Giráldez hasta junio de 2028 como síntoma inequívoco de que los celestes y el técnico gallego quieren hacer algo grande juntos. El Celta de Vigo está peleando por llegar lejos en la Europa League aunque la derrota de este pasado jueves ante el Hamburgo por 3-0 deja sumamente complicado el boleto para las semifinales de la segunda competición continental.

Precisamente hablando de Europa, el Celta de Vigo arrancará la jornada 31 de LaLiga EA Sports a solo un punto del Real Betis, quinto clasificado. Esa quinta plaza, en condiciones normales daría plaza para jugar la Europa League la próxima temporada pero el buen hacer de los equipos españoles en competición europea este curso está dando serias posibilidades a la Liga española de que la expresión de 'no hay quinto malo' alcance su culmen con una plaza para la Champions League.

Si Alemania no adelanta a España a última hora, el quinto clasificado de LaLiga EA Sports jugará la Champions League, por lo que a los vigueses, como también al Real Betis, les interesa pelear por quedar en dicha posición para pasear su escudo por la competición más importante de clubes a nivel europeo.

La cara oculta de jugar la Champions League

La Champions League es sin duda una competición que otorga un gran prestigio a todo aquel que logra jugarla pero es importante recordar que la Liga, la competición de la regularidad, es la que otorga los billetes para poder pelear en Europa. En equipos como Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, es casi impensable hoy en día el hecho de meterse en Champions League les suponga bajar su rendimiento en Liga. Pero si hablamos de equipos diferentes a los denominados grandes en España, la situación cambia drásticamente.

El Girona y el sueño de la Champions League

Uno de los casos más recientes de equipos que consiguieron meterse en Champions League y que en la siguiente temporada sufrieron en Liga fue el del Girona. En la campaña 2023/24, el Girona de Míchel se convirtió durante buena parte del curso en una alternativa al título a Real Madrid y Barcelona.

El Girona fue incluso líder pero en el tramo final del curso se cayó en rendimiento y terminó la temporada en la tercera plaza, justo por delante del Atlético de Madrid. Esa tercera plaza le dio a los catalanes la posibilidad de jugar la Champions League en la 202425.

En la Champions League, el Girona no pasó de la recién estrenada fase liga quedando en la posición 33 de 36 equipos disputándola. La dureza de la Champions League provocó que el Girona no pudiese repetir la gesta de clasificarse otra vez para Europa y terminó la temporada en decimoséptima posición a tan solo un punto del descenso.

El Athletic Club también paga los platos rotos de la Champions League

El Athletic Club por su parte también logró el billete a través de la Liga el pasado curso al terminar como cuarto clasificado. Los de Ernesto Valverde, con los hermanos Williams como grandes atractivos y con el portero de la Selección española, Unai Simón, como cerrojo, prometían dar guerra en una Champions League que vivía su segunda edición con el nuevo formato de fase liga que permitía a los equipos jugar ocho encuentros asegurados por los seis del formato antiguo.

Al igual que le pasó al Girona, el Athletic Club de Bilbao quedó fuera en la fase liga aunque los vascos tuvieron posibilidades reales hasta el último momento de meterse en el play off previo a octavos de final. En Liga, sin sufrir tanto como el Girona en la campaña anterior, el Athletic Club está ahora mismo a seis puntos de posiciones europeas y ocupando la zona media de la tabla con 38 unidades.

El ejemplo y el aprendizaje que el Celta de Vigo debería tener

En el caso de que el Celta de Vigo terminase metiéndose en la Champions League al lograr la quinta plaza, los de Giráldez bien harían en no olvidarse de la Liga por un esfuerzo extra en la competición continental. De momento en un 'ensayo' como el de esta temporada como es el de jugar Europa League y Liga, los gallegos están respondiendo mucho mejor de lo que se esperaba de un equipo que cuando Giráldez tomó el mando, coqueteaba peligrosamente con los puestos de descenso a Segunda división.