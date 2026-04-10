Del desastre al optimismo en el Celta de Vigo

La plantilla del Celta de Vigo ha sufrido un duro varapalo tras el3-0 que el Friburgo le ha endosado en la ida de los cuartos de final de la Europa League, pero aún se sienten con fuerzas y confianza para darle la vuelta a la eliminatoria en Balaídos

Lo que apuntaba a ser una noche histórica para el Celta de Vigo se convirtió en una pesadilla para el cuadro vigués. Los celestes llegaban a Alemania con la esperanza de poder sacar un resultado positivo ante el Friburgo, pero regresan a Balaídos tocado y casi hundidos tras el 3-0. Pero desde la plantilla del Celta de Vigo no muestran signos de rendición y lo que comenzó siendo un desastre ha pasado a ser optimismo de cara al partido de vuelta, dónde el Celta tratará de darle la vuelta a un marcador que juega en contra de los vigueses.

Iago Aspas, capitán del Celta de Vigo: "Tenemos que ser optimistas con lo que viene y no rendirnos"

Iago Aspas, capitán del Celta, expresó este jueves, tras la dura derrota (3-0) ante el Friburgo, que el segundo tanto del equipo alemán hizo "mucho daño" a su equipo, al que ve capacitado para levantar la eliminatoria en Balaídos. "Hoy han sido superiores a nosotros, sobre todo físicamente porque no hemos estado todo lo cómodos que nos gustaría. Hemos tenido diez o quince minutos buenos, del 10 al 25, en el que hemos empezado a soltarnos un poco más, pero el mazazo del segundo gol nos ha hecho mucho daño", indicó a Movistar. Aspas pidió "pasar página" y centrarse en el "importante" duelo del domingo contra el Oviedo porque "todos hubiéramos firmado estar sextos en LaLiga, casi con opciones de entrar en la Champions League, y jugando los cuartos de la Europa League". "Tenemos que ser optimistas con lo que viene y no rendirnos. Esperemos que queden muchas noches por escribir en Europa", subrayó el el delantero gallego que avisó de que "quedan 90 minutos en Balaídos" y su equipo ya ha demostrado este curso que puede "plantar cara a cualquier rival".

Borja Iglesias: "Todos los equipos tienen su momento en las eliminatorias y estoy seguro de que el nuestro estará ahí"

Por otro lado, Borja Iglesias, delantero del Celta, aseguró que tienen que creer en la remontada contra el Friburgo pese al 3-0 con el que viajará el equipo alemán a Balaídos. "Hay que creer, yo siempre he creído en este equipo y hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Esto que estamos construyendo no es solo para hoy. Obviamente queremos ganar siempre, pero estas situaciones duras son las que te hacen crecer y creo que todavía tenemos mucho que decir", afirmó. "Ellos en su casa son un equipo muy fuerte, lo vienen demostrando en la competición europea y en su liga. El vestuario está dolido porque no es fácil asimilar una situación como esta, pero en el fútbol ya hemos visto que todos los equipos tienen su momento en las eliminatorias y estoy seguro de que el nuestro estará ahí y habrá que aprovecharlo", subrayó.