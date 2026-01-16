Claudio Giráldez aclara el futuro de Mingueza y el mercado de enero del Celta: "No queremos tener una plantilla más débil"

El técnico del Celta de Vigo reconoce que viven "un momento muy dulce" y que el punto de inflexión de la temporada fue la victoria en el Santiago Bernabéu

Marcos Garcés, director deportivo del RC Celta de Vigo, tiene varios frentes abiertos en este mercado de fichajes, tanto en materia de salidas como de refuerzos. Retener a Mingueza, pretendido por la Juventus, es posiblemente lo que más ocupa en la entidad celeste, aunque otras piezas como Swedberg o Jutglà también han sido tocadas.

Al respecto se ha referido el técnico del Celta, Claudio Giráldez, quien ha sido claro sobre un mercado de enero en el que en Balaídos no pretenden debilitarse. Por ello, durante su intervención en La Tribu de Radio Marca, transmitió tranquilidad al celtismo. “Lo que queremos es que se acabe el mercado y no tener una plantilla más débil”, explicó Giráldez, quien en relación al futuro de Mingueza aseguró que el futbolista está feliz y que el club desea que siga en la entidad.

La victoria en el Santiago Bernabéu, clave para Claudio Giráldez

Al margen del mercado de fichajes, Claudio Giráldez también se ha referido a lo deportivo, cerrando el Celta la primera vuelta con 29 puntos. “No le puedo pedir mucho más a estos casi dos años que llevo, sobre todo por el sentimiento de unidad que veo en el vestuario, con la gente y con el club”, afirmó Giráldez, quien reconoce que vive “un momento muy dulce” como entrenador celeste.

Sobre el momento de inflexión de la temporada no tiene dudas el técnico del Celta, quien marca la victoria en el Santiago Bernabéu: “Nos dio mucha confianza y tranquilidad. Saber que puedes competir contra cualquiera cambia muchas cosas”.

Preguntado de manera indirecta por la destitución de Xabi Alonso en el Real Madrid y la fragilidad del entrenador en su puesto como profesional, dijo: “Siempre voy a defender que los entrenadores necesitan paciencia para que lleguen los resultados”. Al mismo tiempo, puso el foco en los futbolistas: “Los protagonistas de esto son los futbolistas”.

Giráldez, comprometido con el Celta

“Estoy muy feliz aquí, trabajo en el equipo del que soy aficionado, de donde vivo y de donde soy”, dijo Claudio Giráldez al ser cuestionado sobre su situación personal en el banquillo celeste, donde tiene contrato hasta 2027.

Sobre el vestuario del Celta de Vigo, del que destaca su unión y compromiso, dijo: “El vestuario sabe lo que cuesta conseguir cada punto y el esfuerzo que tenemos que hacer para competir”. Por último se refirió al duelo de este fin de semana ante el Rayo Vallecano, destacando el atractivo del enfrentamiento entre dos propuestas valientes. “No somos los equipos con más nombre, pero nuestros partidos son bonitos de ver”, apuntó, reconociendo además que es un rival que se les ha resistido y ante el que existe una “espinita clavada”.