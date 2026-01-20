El CTA dicta sentencia sobre el penalti a Bryan Zaragoza en el Celta - Rayo Vallecano: "El VAR debió intervenir al tratarse de un penalti sin base suficiente"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha señalado en Tiempo de Revisión que el equipo entrenado por Claudio Giráldez salió beneficiado en el último partido de LaLiga ya que el contacto de Pacha Espino con el extremo no es suficiente y el VAR tuvo que recomendar al árbitro, Mateo Busquets Ferrer, ir a ver la jugada para no pitar la pena máxima

El CTA ha dictaminado que el RC Celta salió beneficiado por las decisiones arbitrales en el partido que disputó el pasado fin de semana y que terminó con victoria sobre el Rayo Vallecano por 3-0. El Comité Técnico de Árbitros ha puesto el foco el penalti que Pacha Espino cometió sobre Bryan Zaragoza, al comienzo de la segunda parte, que fue pitado por Mateo Busquets Ferrer y que desembocó en el 2-0 que dejó encarrilado el encuentro para el equipo gallego.

El CTA ha explicado a través de un vídeo en el que se puede ver la acción del partido RC Celta - Rayo Vallecano desde varios ángulos que "el supuesto toque inicial con la punta del pie es irrelevante y no provoca la caída. La caída se produce, en cambio, por el choque posterior del atacante contra la cadera del defensor, un contacto propio de la disputa y que no constituye infracción". Y ha terminado concluyendo que "considera que no es penalti" y que la jugada tuvo que ser revisada para que "el árbitro cambiara su decisión inicial anulando la pena máxima".

La explicación completa del CTA en Tiempo de revisión del penalti de Pacha Espino sobre Bryan Zaragoza en el RC Celta - Rayo Vallecano

"En Vigo, un delantero del Celta (Bryan Zaragoza) penetra en el área y en la disputa con un defensor del Rayo se produce un aparente toque leve con la punta del pie del zaguero. Acto seguido, el atacante impacta con la cadera del defensor y cae al suelo. El árbitro señala penalti de inmediato y el VAR decide no intervenir.

La regla 12 establece que sólo deben sancionarse como falta aquellas acciones en las que el contacto sea imprudente, temerario o con fuerza excesiva o cuando tengan una relación clara de causa a efecto en la pérdida de equilibrio o caída del oponente. Los contactos triviales o insignificantes que no afecten materialmente a la jugada no deben penalizarse. Aplicado al caso, el supuesto toque inicial con la punta del pie es irrelevante y no provoca la caída. La caída se produce, en cambio, por el choque posterior del atacante contra la cadera del defensor, un contacto propio de la disputa y que no constituye infracción.

El CTA considera que no es penalti. El supuesto contacto con el pie no es lo que causa la caída y el derribo se debe al choque del atacante con la cadera del defensor, una acción de juego natural. Por ello, el VAR debió intervenir al tratarse de un penalti sin base suficiente, recomendar una revisión en el monitor OFR y que el árbitro cambiara su decisión inicial anulando la pena máxima".