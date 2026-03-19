Hugo Bueno, jugador del Wolverhampton, sobre el regreso de Fer López al Celta de Vigo: "Está demostrando lo buen jugador que es en el Celta"

El debut de Fer López en el Wolverhampton no fue el esperado y su regreso, como cedido, al Celta se convierte en una oportunidad de oro para seguir sumando experiencias de cara a regresar a la Premier League

El Celta de Vigo ha crecido en los últimos años de la mano de un Claudio Giráldez que no ha dudado en apostar por la cantera. El club gallego confiaba en el plan del pontevedrés que subió al primer equipo a una gran cantidad de jugadores que había entrenado en el Celta Fortuna. Entre ellos aparecía la joya de A Madroa, Fer López, que rápidamente destacó bajo sus órdenes. Tanto es así que el club hizo caja con el jugador, alcanzando un acuerdo con el Wolverhampton para el traspaso del futbolista, cerrado en 25 millones de euros. Tras media temporada discreta, su regreso al Celta de Vigo fue la gran noticia del mercado de fichajes y un motivo más para luchar por conseguir grandes cosas. Hugo Bueno, ex compañero en el equipo inglés de Fer López, se alegra por el reciente éxito del joven futbolista, al que espera con los brazos abiertos.

Hugo Bueno sobre Fer López: "Es un jugadorazo"

El futbolista español que actualmente milita en el Wolverhampton ha recordado a Fer López, cedido en el Celta de Vigo por el conjunto inglés tras no adaptarse a las circunstancias del cuadro amarillo en la primera mitad de temporada. Los 'Wolves' son colistas de la Premier League y tienen medio pie en la categoría de plata. Esto, sumada a la inexperiencia de Fer López, desencadenó que el canterano de A Madroa regresase a Vigo. "Fer es un 'jugadorazo'. Es un chico muy joven que no lleva muchos partidos en el fútbol profesional y no es fácil irte a la Premier League, que es la liga más exigente del mundo. Es una competición muy física y diferente a lo que estaba acostumbrado y por eso se necesita un periodo de adaptación. Además, la situación del equipo no lo ayudó y, cuando se dan este tipo de condiciones en tu contra, no es fácil. Está demostrando lo buen jugador que es en el Celta, y si no es ahora, en un futuro va a dar el nivel aquí o donde sea", destaca Hugo Bueno en una entrevista en EFE.

Claudio Giráldez, encantado con los roles de Fer López en el Celta de Vigo

La llegada de Fer López ha aumentado el nivel de la plantilla y la capacidad de Claudio Giráldez para crear y experimentar en el centro del campo del Celta: "Creo que Fer tiene la capacidad de poder jugar en varias posiciones. Creo que en muchos partidos para mí es un 8 perfecto para el equipo. En otros partidos es un 10 perfecto para el equipo. En otros partidos creo que es mejor dejarlo libre, que es lo que pretendíamos en el partido del Madrid y que desde su buena ocupación de espacios nos dé salir de situaciones de presión en las que no estamos cómodos. Es capaz individualmente, aparte de lo táctico, de hacernos salir de presión y hacernos jugar".