Los Reyes Magos se visten de celeste y traen ilusión al Celta de Vigo

El Celta de Vigo celebra con casi 7.000 aficionados, que han acudido al entrenamiento de puertas abiertas, el gran momento del equipo que se alza en la clasificación para rozar los puestos europeos

El Celta de Vigo vive un momento de esplendor en el que los resultados sonríen al cuadro de Claudio Giráldez. La felicidad es plena en Balaídos que disfruta con su equipo que roza los puestos europeos. La comunicón entre plantilla y grada es total y ha quedado reflejado en el entrenamiento a puerta abierta del 5 de enero, rodeado de niños para celebrar la llegada de los Reyes Magos, que este año visten de celeste y traen ilusión a los aficionados del Celta de Vigo.

Los aficionados del Celta de Vigo se concentran en Balaídos para ver el entrenamiento a puerta abierta

Casi 7.000 aficionados, la mayoría de ellos niños y niñas, presenciaron este lunes la sesión de entrenamiento a puerta abierta que el Celta realizó en Balaídos. En una jornada marcada por el intenso frío, fueron muchos los aficionados celestes que acudieron al estadio vigués para presenciar el primer entrenamiento del equipo de Claudio Giráldez tras la victoria ante el Valencia, una cita que permitió al celtismo adelantar por unas horas la llegada de los Reyes Magos.

Al finalizar la sesión, los futbolistas de la primera plantilla compartieron tiempo con los aficionados, con los que se fotografiaron y a los que firmaron autógrafos. Como suele ser habitual, el capitán Iago Aspas, que tuvo un gran detalle con el Valencia en LaLiga, fue el jugador más reclamado por los jóvenes aficionados celestes.

Giráldez establece objetivos al Celta de Vigo de cara al final de temporada

Para comenzar el año y tras el partido ante el Valencia, Giráldez repasó el curso del equipo gallego y los objetivos de cara al final de temporada tras dar un acelerón y colarse en la lucha por Europa. "Son números que nos acercan a la permanencia. Tenemos que sumar 42 aproximadamente en Primera para poder mantenernos y eso es lo que tenemos que valorar, que estamos en una posición privilegiada para ello. Y ahora recuperarnos de todas las cosas que han pasado hoy para, en un par de días, empezar a pensar en el Sevilla, que tenemos un margen importante para este partido, que es el lunes, y cerrar la primera vuelta como queremos", destacaba Giráldez que firma una gran primera vuelta en la que, a falta de un partido, suma cuatro derrotas, seis victorias y ocho empates. Con 26 puntos y a dos del Real Betis, la ilusión es el mayor regalo que los Reyes magos, vestidos de celeste, traen a los aficionados del Celta de Vigo.