El enorme gesto de Iago Aspas con un Valencia que está en la lona: "Se acabó"

El capitán del Celta, con 4-1 a favor y viendo al Valencia sin portero por la lesión de Agirrezabala, pidió a sus compañeros que dejasen de atacar para no hacer más daño a un equipo tocado y hundido

El Celta de Vigo pasó por encima de un Valencia tocado y prácticamente hundido que pagó la frustración de sus aficionados, que esperaba al equipo a la llegada a Valencia. El 4-1, según argumentó Claudio Giráldez, fue un resultado engañoso, pero la realidad es que pudieron ser 5 los tantos que le caerían al cuadro valencianista si no llega a ser por el enorme gesto de Iago Aspas con un Valencia en la lona, la que no quiso hacer más daño tras la lesión de Agirrezabala.

El detalle de Iago Aspas con el Valencia

Todo lo que pudo salir mal en el Valencia salió en Balaídos que disfrutó de una tarde estupenda con su equipo goleando. Los de Carlos Corberán apenas pudieron poner resistencia a los gallegos que podrían haber ampliado su cuenta goleadora en los últimos minutos del partido. Agirrezabala se hizo daño en el tercer gol del Celta y confirmó que no podía seguir cuando Hugo Álvarez hizo el cuarto. Fue entonces cuando Iago Aspas sacó su alma de capitán y con un enorme gesto, señalando que "se acabó" pidió a sus compañeros que dejasen de atacar. Pepelu tuvo que enfundarse los guantes para defender la portería del Valencia en los pocos minutos que restaban porque Carlos Corberán había agotado los cambios. Con uno menos sobre el terreno de juego, 4-1 en el marcador y un centrocampista como portero, Iago Aspas puso fin a la sangría de un Valencia sobre la lona en un gesto que ha sido aplaudido por el mundo del fútbol y agradecido por la afición del Valencia.

Giráldez echa un capote a Carlos Corberán en el Valencia

Aún así, Giráldez da mérito al Valencia y echa un capote a Carlos Corberan, que llega a la siguiente jornada con el agua la cuello. “Hemos tenido momentos de sufrir, momentos de controlar. Hemos tenido la pizca de suerte necesaria en momentos del partido para ganar el partido y no es para nada justo el 4-1”, manifestó en rueda de prensa. El técnico celeste destacó “el acierto” de su equipo para hacer cuatro goles, en un partido en el que, incidió, tuvieron “la suerte” de poder acertar en momentos importantes del partido. “Hemos sido capaces de llegar a 26 puntos a falta de una jornada para acabar la primera vuelta. Son números que nos acercan a la permanencia, pero tenemos que sumar 42 puntos para poder mantenernos. De momento, estamos en una situación privilegiada”, afirmó un Giráldez que pasa página del partido ante el Valencia y escala buscando los puestos europeos.