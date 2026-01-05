La situación de Jones El Abdellaoui de cara al mercado de fichajes del Celta de Vigo

El futbolista noruego del Celta derriba la puerta de los planes de Giráldez, aunque su nombre resuena en un mercado de fichajes que apunta a ser muy duro en Vigo

El Celta de Vigo vive un momento de esplendor cuando el mercado de fichajes se vuelve a abrir. Con varias cuentas pendientes en el club celeste, los gallegos afrontan el mes de enero con mucho trabajo por hacer para aligerar una plantilla demasiado grande para el gusto de Claudio Giráldez. varios nombres aparecen anotados en la lista de la dirección deportiva del Celta que trabaja sin descanso para encontrar asilo, ya sea fichado o cedido para los descartes del de Porriño. Una de las situaciones más controvertidas en las últimas semanas es la de Jones El Abdellaoui que ha logrado, a base de insistencia, hacerse un hueco en los planes de un Giráldez que lo coloca como ejemplo de superación.

Giráldez sobre Jones El Abdellaoui: "Va a tener más que ver el mercado con lo que quieran los jugadores que están que con otras situaciones"

El noruego del Celta de Vigo ha empezado a contar con oportunidades en el equipo de Claudio Giráldez al que le ha devuelto la confianza con goles. El último, sin ir más lejos, fue ante el Valencia, por lo que su controvertida situación de cara al mercado de fichajes vuelve a recaer sobre el técnico gallego. "Hay muchos rumores de muchas cosas sobre muchos jugadores y, al acabar el mercado, veremos cuál era verdad y cuál no. Yo creo que va a tener más que ver el mercado con lo que quieran los jugadores que están que con otras situaciones", pone en contexto el entrenador del Celta. "Al final tienen un compromiso increíble, quieren participar mucho, quieren estar aquí, tienen un contrato. Yo creo que es un ejemplo de lo que es seguir insistiendo, mejorar en muchas situaciones del juego, ponerse cada vez mejor físicamente. Ha hecho un partido soberbio en lo defensivo y también en lo ofensivo. De hecho, la jugada del gol viene de un pase que él encuentra dentro a Mingueza y me alegro ya no solo por lo defensivo, que sabemos lo fuerte que es y lo poderoso que es, sino porque creo que ha entendido bien situaciones ofensivas del partido y se ha repuesto a un penalti en el que, evidentemente, no es la mejor manera de entrar a un partido" destaca Giráldez que no da más pistas acerca del futuro del atacante del cuadro vigués.

Los números de Jones El Abdellaoui en el Celta de Vigo

En lo que va de temporada Jones El Abdellaoui ha disputado un total de 520 minutos entre las tres competiciones, repartidos en 14 encuentros. En LaLiga, el noruego ha visto puerta en dos ocasiones, mientras que en la Europa League lo hizo frente al Ludogorets. Su aportación al ataque celeste ha mejorado considerablemente respecto al pasado año y su participación en los planes de Giráldez también, haciéndose un hueco a base de 'empuje' y constancia.