Alineaciones Barcelona - Eintracht: alineaciones probables de Barcelona y del Eintracht en la jornada 6 de la Champions League

Barcelona recibe al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou en un duelo clave para definir su futuro en la Champions League 2025/26

El Barcelona y el Eintracht Frankfurt se verán las caras este martes en la jornada 6 de la fase liga de la Champions League 2025/26, un duelo decisivo para las aspiraciones del equipo dirigido por Hansi Flick, que busca subir posiciones y asegurar un lugar privilegiado en la clasificación general.

El Eintracht Frankfurt arriba a Barcelona sumido en su tramo más complejo de la temporada. El contundente 0-3 contra el Atalanta en la quinta fecha de Champions los dejó anclados en la zona baja de la tabla con apenas 4 puntos, ubicándose en la posición 28 de los 36 participantes en esta nueva fase de liga.

A este golpe europeo se sumó la demoledora derrota 6-0 frente al Leipzig en la Bundesliga, un resultado que provocó duras autocríticas internas. El entrenador Dino Toppmöller calificó ese naufragio como una “humillación”, mientras el director deportivo Markus Krösche exigió una reacción inmediata en su visita al Camp Nou, dejando claro que, por ahora, no habrá cambios en la dirección técnica.

El conjunto alemán llega con importantes bajas, entre ellas la ausencia del delantero Jonathan Burkardt, y arrastra una preocupante cifra de 29 goles concedidos en liga, la peor marca defensiva del campeonato germano.

Un Barcelona en crecimiento, pero obligado a ganar

El Barça, por su parte, vive un momento de mejoría. Los catalanes vienen mostrando un fútbol más sólido ante rivales exigentes como Atlético de Madrid y Betis, lo que les ha permitido mantenerse en la parte alta de LaLiga. Sin embargo, la historia cambia en el terreno europeo: solo han logrado una victoria en sus últimos seis partidos de Champions, lo que los obliga a sumar de a tres para seguir en la pelea por estar entre los ocho mejores.

Hansi Flick ha recuperado piezas clave con el paso de las jornadas, aunque sigue sin poder contar con Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo y Araujo, aún en fase de recuperación. Aun así, podrá alinear un once competitivo tras rotar a varios titulares en su último duelo.

Con 7 puntos, el Barça ocupa la zona media de la tabla, con opciones de avanzar de forma directa, pero sin margen para un tropiezo más. Su reciente derrota 3-0 ante el Chelsea en Londres frenó una racha de 25 partidos consecutivos marcando en Champions.

El Eintracht llega a este duelo con solo una victoria en sus últimos siete encuentros europeos, obligado a puntuar para no despedirse del torneo. El recuerdo de su éxito en la Europa League 2021/22, cuando eliminó al Barcelona con victoria 3-2 en el Camp Nou, le añade picante al choque.

Para los catalanes, jugar en casa suele ser garantía: han ganado 16 de sus últimos 20 partidos ante equipos alemanes como locales. Sin embargo, los registros recientes ante clubes germanos son irregulares, con siete derrotas en once enfrentamientos.

Lewandowski y un registro histórico en juego

Uno de los focos estará en Robert Lewandowski, que conoce muy bien al Frankfurt de su etapa en la Bundesliga: les marcó 16 goles en 24 partidos. El polaco busca su primer tanto en esta Champions y podría acercarse al selecto grupo de jugadores que han anotado en 15 temporadas distintas del torneo.

Alineaciones probables de FC Barcelona y Eintracht

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Alejandro Balde; Pedri, De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch, Theate, Brown; Knauff, Doan, Chaibi, Dahoud; Ngankam