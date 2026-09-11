El arbitraje español también se critica en Europa: "Es insuficiente"

Gil Manzano estuvo en el foco durante el estreno de la Roma y el Fenerbahce en la Champions, con un penalti señalado a Dybala que terminó convirtiéndose en falta fuera del área y otras polémicas que dejaron descontentos a los italianos

El regreso de la Roma a la Champions League después de siete años tuvo un protagonista inesperado en Estambul. El conjunto de Gian Piero Gasperini arrancó su andadura europea con un empate (1-1) ante el Fenerbahçe, pero el encuentro estuvo marcado también por varias decisiones arbitrales que pusieron a Jesús Gil Manzano en el centro de las miradas. El colegiado extremeño, que debutaba en esta edición de la máxima competición continental y era el único árbitro español designado para esta primera jornada, tuvo que intervenir en varias acciones controvertidas durante la segunda mitad.

La jugada que más protestas generó llegó en el minuto 68. Paulo Dybala recibió dentro del área y cayó ante la entrada de Kerem Aktürkoğlu. Gil Manzano señaló inicialmente penalti a favor de la Roma, provocando las protestas de los futbolistas del Fenerbahçe. Sin embargo, la intervención del VAR, con César Soto Grado al frente, llevó al colegiado a revisar la acción y modificar su decisión. El contacto se había producido fuera del área, por lo que el penalti quedó finalmente transformado en una falta al borde de la frontal. Gil Manzano rectificó su primera decisión después de la revisión y mostró la tarjeta amarilla a Aktürkoğlu.

Gasperini, fuera de sí

La rectificación no calmó precisamente los ánimos en el banquillo de la Roma. Gian Piero Gasperini protestó airadamente la decisión, mientras Dybala y sus compañeros también reclamaban al colegiado. La acción generó mucha controversia porque el contacto se produjo prácticamente sobre la línea del área, una zona siempre susceptible de interpretación al determinar dónde comienza exactamente la pena máxima. Pero el episodio de Dybala no fue el único motivo de las protestas romanistas.

Apenas un par de minutos después, Wesley volvió a caer en una acción dentro de la zona de ataque de la Roma. Gil Manzano dejó seguir el juego y los jugadores de Gasperini reclamaron nuevamente penalti. En este caso, el contacto también se habría producido fuera del área, aunque sí existía una infracción que debería haber sido sancionada como falta muy peligrosa para los italianos.

Tres reclamaciones en apenas unos minutos

El enfado de la Roma venía, además, de una acción anterior sobre Dybala. El argentino había caído dentro del área tras un contacto con Milan Skriniar, pero Gil Manzano consideró insuficiente la acción para señalar penalti. El VAR tampoco intervino en esa jugada. Así, en apenas unos minutos, la Roma pasó de reclamar tres posibles penas máximas a no disponer de ninguna: una primera caída de Dybala que no fue sancionada, un penalti inicialmente señalado al argentino que posteriormente fue corregido y una última acción sobre Wesley que tampoco terminó en lanzamiento desde los once metros.

El resultado terminó siendo un 1-1 que deja a la Roma con un punto en su regreso a la Champions, aunque el equipo de Gasperini abandonó Estambul con la sensación de que pudo haber tenido una oportunidad inmejorable para llevarse los tres puntos. Y, en medio de todo ello, Gil Manzano acabó adquiriendo un protagonismo que nadie en la Roma deseaba, con el penalti de Dybala como la imagen más controvertida de una noche europea marcada por las protestas del técnico italiano.

La prensa italiana también carga contra Gil Manzano

Algunos medios como Il Romanista o El Corriere dello Sport fueron duros tras el choque con el árbitro extremeño. Consideraban que no había estado a la altura del partido y que el escenario lo había condicionado. Catalogan de insuficiente su arbitraje y le colocan adjetivos como desconcertado. Le sitúan lejos de cualquiera de los cánones arbitrales: muchos faltas pitadas al mínimo contacto y otras muy evidentes no señaladas son las mayores quejas.