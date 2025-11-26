Simeone: "El plan estaba claro desde el principio"

El Atlético de Madrid selló un triunfo épico ante el Inter tras ejecutar al detalle el plan secreto de Simeone

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, analizó en Movistar la victoria lograda frente al Inter de Milán en el Metropolitano. El entrenador rojiblanco confesó que el equipo siguió un plan preestablecido, que incluía introducir cambios importantes alrededor del minuto 60, independientemente del resultado, una apuesta que terminó encajando a la perfección con el decisivo tanto de José María Giménez en el tiempo añadido.

"El plan estaba claro desde el primer minuto"

Simeone explicó que el duelo estaba diseñado para desarrollarse «a largo plazo», con un inicio muy exigente en lo físico y con muchos jugadores preparados para recuperar y lanzarse en velocidad. «La idea era sostener el partido, recuperar en zonas peligrosas e intentar hacer daño a la contra. No tuvimos tantas como imaginamos, pero sí las suficientes», comentó.

El técnico destacó que, en la segunda mitad, el equipo estaba preparado para «activar a la gente del banquillo» y buscar el golpe final: «Los cambios aparecieron como tenía previsto y pudimos cerrar un partido durísimo ante un rival con muchísimos recursos».

Cambios ofensivos con nombre propio

El entrenador argentino insistió en que su plan incluía mover el banquillo «pasara lo que pasara» en el marcador. "Sabíamos que ellos manejan muy bien la pelota y que debíamos aguantar su inicio. Después, lanzar a los que estaban esperando su momento. Salió perfecto: apareció Giménez con un golazo y nos llevamos una victoria que necesitábamos muchísimo", valoró.

Un Atlético que vuelve a crecer en otoño

Contra todo pronóstico, el conjunto rojiblanco vuelve a mostrar su mejor versión justo al llegar el otoño. Con un Metropolitano completamente lleno, el Atlético parecía condenado a sumar un punto que dejaba sabor amargo, pese a enfrentarse a un Inter que llegaba invicto, con cuatro triunfos de cuatro y con apenas un gol encajado. Sin embargo, el cuadro colchonero supo reaccionar cuando más se complicaba el choque y firmó un triunfo que refuerza su candidatura para seguir avanzando en Europa.

Durante muchos tramos, el Atlético mostró un respeto excesivo hacia el equipo italiano, que solo fue superior cuando los de Simeone bajaron la guardia. Aun así, el Metropolitano volvió a comportarse como el fortín de siempre y el equipo rojiblanco, pese a bajas importantes, recuperó la intensidad y el carácter competitivo que lo definen.

El cabezazo de Giménez: un golpe de autoridad

Sobre el gol del uruguayo, Simeone reconoció la dificultad del remate: "Tiene un timing fantástico. Necesitábamos un gol así. Los tantos de los centrales siempre son especiales y este nos refuerza la confianza en nuestro trabajo. Debemos seguir mejorando la pelota parada; podemos sacar mucho más de ahí".

Mirando hacia adelante

Respecto a la clasificación y sus opciones de meterse entre los ocho mejores de la Champions, Simeone fue contundente: "Estamos centrados en el Oviedo". Y ante la insistencia sobre el partido posterior frente al Barça, volvió a cerrar la puerta: "No, no pensamos en eso. Primero, el Oviedo".