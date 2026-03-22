El Córdoba de Iván Ania se estrella y se queda a la deriva en LaLiga Hypermotion

El conjunto califal perdió ante el Burgos su sexto partido consecutivo y ha pasado de igualar a puntos el play off en la 26 a encontrarse a ocho que podrían terminar siendo 10 de distancia

El Córdoba de Iván Ania parece que se ha desactivado en LaLiga Hypermotion. El Córdoba ha pasado de ser uno de de los candidatos a meterse en el play off de ascenso a Primera, aunque si bien es cierto que no estaba entre los favoritos, a poder terminar la jornada a 10 puntos si Las Palmas saca adelante su partido ante el Sporting de Gijón de este domingo.

El Córdoba estaba al término de la jornada 26 de LaLiga Hypermotion y tras ajustar su calendario con el partido que tenía aplazado ante el Ceuta, en la séptima posición con 41 puntos. Después del último triunfo del Córdoba ante el Leganés el pasado 14 de febrero, los de Iván Ania han encajado con la de este domingo un total de seis derrotas consecutivas ante Almería, Ceuta, Andorra, Racing de Santander, Real Sociedad B y el Burgos.

El Córdoba se queda en la zona media de LaLiga Hypermotion

El Córdoba podría concluir la jornada 31 de LaLiga Hypermotion a la misma distancia del play off de ascenso que del descenso a Primera RFEF. Evidentemente antes que el Córdoba hay varios equipos que miran al descenso con más miedo que los de Iván Ania pero la caída en barrena de los andaluces es un hecho a falta de 11 jornadas para el final de la liga regular.

Antes de esta racha negativa, el Córdoba venía de ganar seis partidos de los últimos siete y solo había encajado en ese periodo un total de seis goles. En estas últimas seis derrotas, el Córdoba se ha desangrado en lo que a goles en contra se refiere y ha recibido un total de 19. Con estos números, Iván Ania se sentó ante los periodista después de caer ante el Burgos para demostrar que cree en su equipo.

Iván Ania apuesta por la permanencia del Córdoba

Iván Ania, sabedor de que la distancia que le separa actualmente del play off de ascenso puede ser casi insalvable, apostó en rueda de prensa por firmar los 50 puntos: "Hemos pasado de ser un equipo que concedía muy poco a ser un equipo que cada acción defensiva es una concesión y eso por ahí estamos desangrándonos, por el balance defensivo. La realidad es que llevamos seis derrotas seguidas y que tenemos que romper esta dinámica cuanto antes. Clasificatoriamente estamos relativamente lejos del descenso que son 10 puntos, me parece, están 31, nosotros tenemos 41, pero debemos de romper esa dinámica cuanto antes, hacer los 50 puntos que corresponden para conseguir la salvación y salir de esta dinámica. Tenemos que salir de esta dinámica ya el viernes contra el Mirandés, que va a ser un partido difícil, pero que tenemos que cortar estos resultados cuanto antes".

El técnico también se mostró confiado en su plan aunque admitió que perder seis partidos no es normal: "Yo estoy fuerte, ya lo dije la semana pasada. Esto no es normal, porque no es normal perder seis partidos. Es la primera vez que me sucede, pero cuando uno confía en lo que hace y cuando durante muchos años lo que hizo le dio resultado, no puede cambiar. Tiene que incidir más en ese plan. Si tu plan es este, incide más. Porque ese plan funcionó hasta hace seis jornadas y muy bien, y ahora tiene que volver a funcionar".

Por último Iván Ania comentó la fragilidad de su equipo para mantener las ventajas en el marcador: "Vemos los partidos en directo, los repetimos, los analizamos, hay cosas que no estamos haciendo bien evidentemente, pero creo que ahora mismo el fútbol nos está castigando. No creo que estemos tan desastrosos como para seis derrotas seguidas y con muchísimos goles en contra. Creo que en la segunda vuelta no hemos sido capaces de dejar la portería a cero en ningún momento, no hemos sido capaces de mantener una ventaja casi más allá de dos minutos, cuando nos pusimos por delante en el marcador en algún sitio o fuimos capaces de igualar el partido, en casi la jugada siguiente en el saque de centro nos hicieron gol y nos está costando, esa es la realidad".