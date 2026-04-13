La Cultural Leonesa explota contra el arbitraje tras la polémica ante el Granada

El cuadro culturalista emitió este lunes un duro comunicado como muestra de protesta tras el arbitraje que sufrió este pasado domingo ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes

El encuentro entre Granada y Cultural Leonesa de este pasado domingo que terminó con triunfo granadinista por 1-0 va a traer mucha cola. Fue primero el técnico Rubén de la Barrera el que en la rueda de prensa posterior al choque ante los andaluces se quejó el penalti señalado en contra de los culturalistas a los tres minutos: "Es jugar con el trabajo de mucha gente, de jugadores, de familias, de personal del club, de una ciudad entera, de una afición. En el minuto tres pitar eso es inconcebible". Pero la queja de la Cultural Leonesa no se ha quedado ahí y este lunes ha ido más allá con un duro y extenso comunicado.

La Cultural Leonesa habla de decisiones de "gran incidencia"

En el comunicado de la Cultural Leonesa se habla de "máximo respeto institucional hacia el Comité Técnico de Árbitros y hacia el colectivo arbitral" para seguidamente expresar "su profunda disconformidad con varias de las decisiones adoptadas en el encuentro disputado ayer ante el Granada CF". El cuadro del Reino de León expresa en el comunicado que las decisiones polémica fueron de "gran incidencia en el desarrollo del encuentro". Además, apuntan al "perjuicio evidente".

En el punto más importante del comunicado, la Cultural Leonesa expresa "preocupación ante la falta de uniformidad en determinados criterios arbitrales y la necesidad de seguir elevando los estándares de rigor y profesionalidad en beneficio de la competición" para proseguir exigiendo "respeto" y remarcar que "detrás de cada partido existe un esfuerzo que merece ser tratado con la máxima consideración".

Por último, informa la Cultural Leonesa que trasladará una queja formal "por los cauces correspondientes" además de aportar el material en video necesario con el objetivo de que "se analicen las decisiones adoptadas, se corrijan posibles errores y se garantice un criterio arbitral más uniforme, riguroso y respetuoso con todos los clubes".

Comunicado completo de la Cultural Leonesa contra los árbitros

El comunicado de la Cultural Leonesa hacia los árbitros es el siguiente: "La Cultural y Deportiva Leonesa desea manifestar, desde el máximo respeto institucional hacia el Comité Técnico de Árbitros y hacia el colectivo arbitral, su profunda disconformidad con varias de las decisiones adoptadas en el encuentro disputado ayer ante el Granada CF.

Nuestro club es plenamente consciente de la complejidad que conlleva la labor arbitral y de que el error forma parte del fútbol. Precisamente por ello, y por el enorme esfuerzo humano, deportivo y económico que realizan los clubes, sus profesionales y sus aficiones a lo largo de toda la temporada, consideramos imprescindible que el nivel de rigor, criterio y profesionalidad sea siempre el máximo, así como el uso de las herramientas de tecnología disponibles, especialmente en un tramo de competición decisivo.

En el partido de ayer se produjeron varias decisiones de gran incidencia en el desarrollo del encuentro que, a juicio de este club, resultan difíciles de comprender y supusieron un perjuicio evidente para la Cultural y Deportiva Leonesa. Estas acciones refuerzan una sensación que se viene repitiendo en distintas jornadas de la presente temporada.

La Cultural y Deportiva Leonesa no pretende, en ningún caso, atribuir su situación deportiva exclusivamente al arbitraje. Somos conscientes de que una temporada se construye a partir de múltiples factores y de que la responsabilidad principal siempre es propia. Por todo ello, el club quiere expresar, de manera serena pero firme, su preocupación ante la falta de uniformidad en determinados criterios arbitrales y la necesidad de seguir elevando los estándares de rigor y profesionalidad en beneficio de la competición.

Exigimos respeto para nuestra afición, para nuestros trabajadores, para la ciudad de León y para todas las empresas e instituciones que apoyan a este club. Detrás de cada partido existe un esfuerzo que merece ser tratado con la máxima consideración. La Cultural y Deportiva Leonesa trasladará su queja formal por los cauces correspondientes y aportará el material videográfico necesario, con el único objetivo de que se analicen las decisiones adoptadas, se corrijan posibles errores y se garantice un criterio arbitral más uniforme, riguroso y respetuoso con todos los clubes. Nuestro club seguirá defendiendo sus intereses con firmeza y respeto institucional, convencido de que la competición debe decidirse desde la igualdad, la transparencia y el rigor deportivo".