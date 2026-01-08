El Deportivo de La Coruña, pendiente del mercado de fichajes

El cuadro deportivista, a través de su director deportivo Fernando Soriano, apostó por no perder de vista el mercado a pesar de las llegadas de Altimira y Alvaro Ferllo. Soriano considera que en Riazor tienen una plantilla "compensada y cubierta"

El Deportivo de La Coruña se está moviendo rápido y bien en el mercado de fichajes de invierno. Los gallegos ya han cerrado la incorporación del zaguero Adriá Altimira y el guardameta Álvaro Ferllo procedentes de Villarreal y Sevilla respectivamente.

Este pasado miércoles, en la presentación de Altimira, Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo de La Coruña, hizo un repaso de algunos aspectos relacionados con el mercado invernal, además de explicar la situación de ciertos nombres propios.

El momento del Deportivo de La Coruña en el mercado de fichajes

Fernando Soriano dejó claro que el Deportivo de La Coruña, a pesar de haber realizado ya dos incorporaciones como las citadas anteriormente, seguirá alerta con el mercado de fichajes de invierno por si llega alguna oportunidad para mejorar lo que ya hay: "El mercado está abierto y la exigencia que tenemos es máxima. Estamos atentos a todo lo que pueda mejorarnos y ayudarnos en cualquier posición. A partir de ahí es cierto que la plantilla está compensada y cubierta, pero hay que estar pendientes de intentar mejorar lo que tenemos. Esa es nuestra labor. En cuanto a posiciones específicas con la llegada de Álvaro y Alti estamos cubiertos".

Uno de los nombres que apareció fue el del jugador del Albacete, Riki Rodríguez, que termina contrato en 2026 y del que Fernando Soriano dijo que podría ser una opción para el Deportivo de La Coruña: "Son situaciones que van avanzando con el mercado. Riki es un jugador que analizamos y que termina contrato esta temporada. En un momento determinado puedes hacer frente una negociación para afrontar su fichaje de cara a la temporada que viene. Son situaciones que se van viendo en el día a día. Ahora la plantilla está muy bien compensada y confeccionada para poder afrontar cualquier tipo de lesión o el dibujo de juego que estime oportuno. A día de hoy la idea es mantenernos como estamos, pero quedan 25 días de mercado. Estamos abiertos a intentar mejorar y si viene alguna situación en la que tengamos que reforzarnos puede ser Riki o cualquier otro jugador".

Las salidas en el Deportivo de La Coruña

También habló Soriano sobre el apartado de salidas y el director deportivo dejó claro que no entra en los planes del club: "A día de hoy no esperamos ninguna salida. Confiamos en todos los jugadores que tenemos. La competencia en el equipo es muy alta y todos los jugadores han tenido sus fases en la competición. Han tenido momentos buenos y en otros ha sido el compañero de al lado el que ha tenido su protagonismo. Son decisiones que dependiendo lo que vea el entrenador va apostando por unos o por otros. Hay posiciones en las que tenemos dos o tres jugadores y a partir de ahí es el entrenador el que decide. La suerte que tenemos es que el que juegue demuestra muy buen nivel siendo un buen grupo".

La racha negativa del Deportivo de La Coruña

Fernando Soriano también habló de la racha de cinco partidos que suma el Deportivo de La Coruña sin conocer la victoria y apostó por el trabajo de Antonio Hidalgo para revertir la situación: "La dificultad de esta categoría es muy grande. Hemos tenido rachas de llegar a ganar cinco partidos seguidos, pero ahora estamos en un momento que por resultados no estamos consiguiendo lo que queremos con mejores o peores partidos. En el último contra el Cádiz fuimos superiores con buen juego, pero no pudimos concretar más ocasiones para haber sentenciado el encuentro. El míster está en constante evolución y análisis para tratar de sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Sabemos la calidad que hay con momentos que pasan los equipos a lo largo de las temporadas. Estas situaciones hay que sacarlas lo antes posible para tratar de cambiar la dinámica".