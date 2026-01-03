El miedo del Deportivo de La Coruña con Antonio Hidalgo

El técnico catalán sumó en la 2023/24 cuatro derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion dirigiendo al Huesca. Ante el Cádiz corre peligro de repetir esa racha negativa. Los gallegos cerraron el pasado curso con la misma racha con Óscar Gilsanz en el banquillo

Todo apuntaba a que el Deportivo de La Coruña podría tener un final de 2025 de dulce, fundamentado este presagio en el triunfo de postín que tuvo en Copa del Rey ante todo un Primera como el Mallorca. Antonio Hidalgo calificó ese triunfo ante los bermellones como su primera gran noche en Riazor. Con esa victoria, el Deportivo de La Coruña cortaba una racha de dos derrotas consecutivas en LaLiga Hypermotion ante Castellón y Real Sociedad B, llegando ambas como local en Riazor.

Pero el Deportivo de La Coruña se empeñó en no tener un buen final de 2025 y en la última jornada del año que ya se quedó atrás hace algunos días, volvió a caer derrotado ante el sorprendente Andorra de Carles Manso. Fue por la mínima y con esa serie negativa de resultados, los de Antonio Hidalgo desaprovecharon una inmejorable oportunidad de asaltar el liderato de Segunda ante un Racing de Santander que sacó cinco puntos de los últimos nueve por cero de los gallegos.

Esta racha no ha despertado aún demasiadas alarmas en el Deportivo de La Coruña, quizás porque el triunfo copero aún deja ese buen sabor de boca que hace que Antonio Hidalgo pueda estar muy tranquilo en Riazor. Pero este próximo domingo llega el Cádiz de Gaizka Garitano con ganas de sumar su tercera victoria consecutiva a domicilio tras los triunfos ante Córdoba y Zaragoza en sus dos últimas salidas. El siguiente objetivo es claro: conquistar Riazor y meter en problemas al Deportivo de La Coruña.

La racha que teme el Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña está viviendo la que es su peor racha en la temporada 2025/26 con las anteriormente citadas tres derrotas consecutivas. Pero el Deportivo de La Coruña no quiere que esta racha vaya más allá y es que el pasado curso ya vivió una situación peor. Con el Deportivo de La Coruña ya salvado y con un Óscar Gilsanz que no fue renovado como técnico en Riazor, los gallegos sumaron cuatro derrotas consecutivas en las últimas cuatro fechas del campeonato.

Los gallegos perdieron ante Sporting de Gijón, Granada, Real Zaragoza y Elche. Esta racha de resultados 'ayudó' a que el Deportivo de La Coruña se decantase por no renovar a un técnico de la cantera como Gilsanz y apostar por la llegada de un Antonio Hidalgo que le ha dado un plus al equipo gallego. Ese plus ha llevado al Deportivo de La Coruña a ser uno de los claros candidatos al ascenso a Primera.

El Deportivo de La Coruña quiere dar un vuelco a la situación

Pero si el Deportivo de La Coruña no quiere que se repita esta racha, mucho menos querrá Antonio Hidalgo. El técnico vivió en su primera temporada con el Huesca una serie de resultados idénticos. El Huesca de Antonio Hidalgo en la 2023/24 encajó cuatro derrotas consecutivas ante Racing de Ferrol, Real Zaragoza, Real Valladolid y Real Oviedo desde la jornada 35 hasta la 38.

Si hablamos de tres derrotas seguidas, el Huesca de Antonio Hidalgo también enlazó dicho número el pasado curso ante Tenerife, Levante y Eibar. Por tanto, este domingo en Riazor hay mucho en juego, tanto para el Deportivo de La Coruña por lo que supondría un cuatro tropiezo consecutivo en Liga, como para el propio Antonio Hidalgo y la fuerza de su mensaje de cara a la afición gallega.