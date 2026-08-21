Anselmi reconoce su influencia en el Barcelona y corta el debate sobre Álvaro Padilla: "Es una locura"

El entrenador del Elche defiende su identidad ante el vigente campeón, reclama el impulso del Martínez Valero y rechaza que utilizara al canterano para enviar mensajes internos

Martín Anselmi no contempla que la visita del FC Barcelona obligue al Elche a renunciar a su identidad. El técnico argentino pretende que el conjunto franjiverde compita con personalidad este domingo, a las 21.30 horas, en su estreno en LaLiga en el Martínez Valero.

El entrenador también defendió con contundencia a Álvaro Padilla después de las interpretaciones surgidas por su participación en Riazor. Anselmi negó que utilizara al canterano para enviar algún mensaje y calificó esa posibilidad como “una locura”.

Martín Anselmi pide al Elche mantener su esencia ante el FC Barcelona

El Barcelona llega al Martínez Valero como vigente campeón y favorito, pero Anselmi no quiere construir el partido desde el miedo. Su planteamiento parte de conservar los rasgos que el Elche mostró en el empate por 1-1 ante el Deportivo.

“A mí me gusta hablar de nuestra esencia, que al final es lo que hacemos, y después está la táctica o el plan de partido, que es cómo lo hacemos”, explicó el técnico. Los mecanismos podrán cambiar para adaptarse a las características azulgranas, pero no la intención de su equipo.

“La clave del Elche está en ser nosotros. Si nos alejamos de ser nosotros por el rival que está enfrente, seguramente nos alejemos de lo que queremos ser y eso nos aleje del resultado”, insistió.

Anselmi reconoció la superioridad individual del Barcelona, aunque considera que el Elche puede reducir esa distancia si actúa como un bloque. Su objetivo es que el equipo avance y retroceda junto, reduzca los espacios y concentre varios futbolistas alrededor de cada rival.

“Queremos estar juntos la mayor cantidad del tiempo, viajar juntos tanto para atacar como para defender y que, cuando haya una camiseta del Barça, haya muchas del Elche para combatir”, resumió.

El Barcelona de Guardiola marcó la formación futbolística de Anselmi

El entrenador del Elche también reconoció la influencia que tuvo en su manera de entender el juego el Barcelona dirigido por Pep Guardiola. Anselmi no pudo seguir con la misma cercanía la etapa de Johan Cruyff, pero sí creció futbolísticamente durante el ciclo que transformó al conjunto azulgrana desde 2008.

“Creo que Pep marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia”, señaló.

Anselmi entiende que el Barça posee una cultura futbolística que trasciende a sus técnicos. “Cuando se quiso alejar de ahí, no lo consiguió, no le fue tan bien y, al final, vuelve a lo que es porque son sus raíces”, analizó.

El actual equipo presenta matices distintos, pero conserva, en su opinión, “esa esencia y esa pureza del juego”. Precisamente por eso considera que el Elche necesitará ser reconocible durante todo el encuentro y no limitarse a resistir cerca de su portería.

Anselmi defiende a Álvaro Padilla y rechaza un mensaje contra la plantilla

La intervención de Álvaro Padilla en Riazor había generado diferentes interpretaciones. El canterano debutó en Primera división al ingresar durante la segunda mitad y ocupar el carril izquierdo, una posición en la que ya había trabajado durante la pretemporada.

Anselmi quiso cerrar cualquier especulación sobre los motivos de aquella decisión. “El partido pedía un cambio en el carril izquierdo y yo tengo que confiar en Álvaro Padilla porque es lo que vi durante la pretemporada. Fue el que lo hizo ahí y lo hizo de manera estupenda”, afirmó.

El técnico rechazó que la entrada del joven escondiera una crítica a la confección de la plantilla o un mensaje dirigido a la dirección deportiva. “¿En qué cabeza entra que un entrenador va a poner a un jugador en un partido para mandar un mensaje? ¿Me voy a perjudicar a mí mismo? ¿Voy a perder los puntos? ¿Voy a perjudicar al Elche? Es una locura”, respondió.

Padilla disputó sus primeros minutos profesionales en un escenario exigente y cuando el resultado todavía estaba abierto. Anselmi considera injusto evaluar su nivel por una aparición tan breve. “Juzgar a un chico por diez minutos en su debut, con todo lo que eso significa para él, me parece sumamente prematuro y es un ruido que no le hace bien a nadie”, defendió.

El Martínez Valero prepara un lleno para recibir al FC Barcelona

El encuentro del domingo será el primer partido oficial de Anselmi como entrenador local en el Martínez Valero. El argentino reconoció la emoción que le produce estrenarse ante la afición franjiverde: “Me genera ganas de estar en nuestro estadio con nuestra gente y de poder todos juntos ser Elche, que es lo que al final nos hace fuertes”.

Anselmi recuperó una reflexión de Marcelo Bielsa para explicar el valor que concede a la grada: “Lo único insustituible son los hinchas”. El técnico considera que el equipo tiene la obligación de ofrecer primero una respuesta sobre el césped para provocar después el contagio de las tribunas.

“Estoy deseando ver un estadio lleno y poder darles ese espíritu de equipo que queremos ser, más allá del resultado. Que nunca dejemos de ser nosotros”, añadió.

Adam Boayar continúa recuperándose y el Elche espera al cierre del mercado

Adam Boayar es la ausencia confirmada por Anselmi para recibir al Barcelona. El atacante continúa recuperándose de sus problemas físicos, mientras el resto de la plantilla se encuentra disponible a falta de resolver alguna situación particular.

El entrenador evitó cuantificar mediante porcentajes el estado de las últimas incorporaciones. Algunos jugadores llegaron después de competir, otros procedentes de una pretemporada y varios después de trabajar de manera individual.

“Ninguno está no apto para jugar. Están todos disponibles”, aclaró. Anselmi recordó que la preparación no depende solamente del apartado físico, sino también de recuperar la sensibilidad con el balón, el ritmo competitivo y la coordinación con los compañeros.

Tampoco quiso concretar qué posiciones necesita reforzar el Elche antes del cierre del mercado. El argentino aseguró que la dirección deportiva se ocupa de las operaciones mientras él concentra toda su atención en preparar el partido: “Cuando cierre el mercado de pases y tengamos una evaluación, podremos decir qué plantilla tiene el Elche. Hoy sería hacer futurología”.

El concepto también apareció cuando fue preguntado por los pronósticos que sitúan al conjunto franjiverde entre los candidatos al descenso. Anselmi rechazó participar en esas previsiones y fijó un único objetivo: “Si conseguimos ser mejores, terminaremos con más puntos y, si terminamos con más puntos, el Elche va a seguir en Primera”.