Bragarnik: “Me encontré un club con una deuda gigantesca”

Bragarnik recuerda su llegada al Elche en 2019 en TyC Sports y cuenta la complicada situación en la que se encontró al llegar al club

El propietario del Elche, Bragarnik, ha concedido una entrevista en TyC Sports en la que ha recordado los problemas que afrontó al llegar al Elche y repasó su larga trayectoria durante la charla. Según explicó, se encontró con un Elche que se caía a pedazos, además de que el club no pagaba a sus jugadores y que arrastraba una deuda gigantesca antes de que llegase el empresario argentino.

Bragarnik recapitula su desembarco en Alicante en diciembre de 2019 y las expectativas que tenía al aterrizar en el club ilicitano, pero al llegar se encontró con una situación inesperada. Según explicó, se topó con un club con unos problemas financieros gigantes con un estadio que se caía a pedazos además de tener una gran deuda detrás de todo. Su prioridad al llegar era centrarse en la incorporación de futbolistas pero con esta situación tuvo que girar el foco, reorganizar la entidad y atender los problemas económicos. Bragarnik también comparó la situación del fútbol español con la del argentino: “ En España hay desórdenes similares o peores que en el fútbol argentino”.

La relación de Bragarnik con Messi

Bragarnik también habló en TyC Sports de su vínculo con Leo Messi, al que define con admiración: “Es lo más grande que ví”. Según explicó, Messi le comentó que estaba buscando un club y él le contó su experiencia en España con el Elche. El empresario destacó la cercanía con el Eldense, a 30 kilómetros y bromeó con disputar “algún partidito de padel” con la estrella argentina.

Modelo Bragarnik

La situación financiera del Elche ha cambiado enormemente desde la llegada de Bragarnik. El empresario argentino se convirtió en propietario del club el 3 de diciembre de 2019 y, apenas ocho meses después, vió cómo el equipo lograba un ascenso a Primera. El gran reto económico llegó en 2025. El club anunció que había saldado una deuda superior a los 47 millones de euros, con doce años de antelación a la fecha prevista. El pago permitió a la entidad centrarse exclusivamente en el proyecto deportivo y en mejorar las instalaciones del Martínez Valero y de la ciudad deportiva.

El crecimiento también se reflejó socialmente. Los ilicitanos batieron su récord de abonados con 27.000 socios, una cifra limitada únicamente a la capacidad máxima del estadio. El propietario argentino consiguió que la ciudad se sintiera identificada con el club y recuperó el protagonismo dentro de la élite del fútbol español.