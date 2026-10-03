Dardo de Ramón Terrats al Espanyol desde el Getafe: "Esperaba que en los malos momentos me ayudaran un poco más"

El centrocampista habló en la cadena SER por su llegada al cuadro perico en el verano de 2025, club del que es socio. "Al principio me costó mucho adaptarme a lo que esperaba", afirmó

Ramón Terrats dejó el pasado verano la disciplina del Villarreal para poner rumbo al Getafe. A pesar de esto, el centrocampista no jugaba en el Villarreal en partido oficial desde la temporada 2024/25 ya que el pasado curso estuvo cedido en el Espanyol. La llegada de Ramón Terrats al cuadro de Manolo González fue tomada por el propio jugador como un momento muy especial en su carrera ya que el centrocampista es socio del cuadro perico. En el Espanyol, Ramón Terrats disputó 29 encuentros en Liga con un gol y dos asistencias.

En estos días de parón por selecciones, el ya jugador del Getafe recordó cómo vivió su paso por el Espanyol y reconoció que no fue todo lo bien que esperaba. Actualmente en el Getafe, Ramón Terrats es uno de los jugadores importantes del cuadro azulón que comanda José Bordalás. Ramón Terrats se sinceró sobre la etapa en el Espanyol en la cadena SER.

Ramón Terrats le manda un dardo al Espanyol desde el Getafe

En su presentación en el verano de 2024 con el Espanyol, Ramón Terrats no pudo esconder la emoción de estar en Cornellá como jugador: "He de dar las gracias a mi familia porque me hicieron socio desde el día que nací y gracias a ellos hoy puedo estar aquí". Pero ahora en el Getafe y con la experiencia ya vivida, dejó claro que no fue tal y como esperaba. "Al principio me costó mucho adaptarme a lo que esperaba", confesó.

Ramón Terrats también dejó claro que le hubiese gustado que desde el Espanyol le hubiesen apoyado un poco más en los malos momentos: "Esperaba que en los malos momentos me ayudaran un poco más desde adentro".

El Espanyol, que tenía una opción de compra con Ramón Terrats, decidió no ejercerla y el centrocampista puso rumbo de regreso al Villarreal para terminar saliendo en el pasado mercado de fichajes rumbo al Getafe. "No es fácil, pero al final creo que también era lo mejor para mí. Fue una decisión también del club, obviamente", confesó Terrats sobre el hecho de que el Espanyol no ejerciese la opción de compra de la que disponían.

Ramón Terrats en su etapa en el Espanyol

Ramón Terrats sigue siendo socio del Espanyol

El centrocampista del Getafe dejó una confesión que muestra a la perfección que sigue siendo del Espanyol pese a pertenecer al cuadro azulón: "Soy socio desde que nací y lo seguiré siendo, eso es de por vida. Veo siempre al Espanyol". Además, sobre su actual rol en el Getafe, dejó claro que lo que busca es disfrutar al máximo: "Yo no tengo ninguna preocupación. Yo, al revés, intento disfrutar al máximo".