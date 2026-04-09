El Espanyol toma medidas drásticas tras la última salida de tono en Cornellá

El cuadro perico informó este pasado miércoles que ha identificado al socio que lanzó líquido sobre el árbiro Día de Merca en el choque ante el Getafe y la decisión de retirarle el carnet

El Espanyol y especialmente su estadio, el RCDE Stadium o como es popularmente conocido, Cornellá, están últimamente en el foco por los incidentes que se han producido en las últimas semanas. En el encuentro que la Selección española de Luis de la Fuente disputó el pasado 31 de marzo en el feudo perico ante Egipto, se escucharon desde la grada una serie de cánticos racistas que rápidamente fueron condenados desde todos los estamentos del fútbol nacional e internacional. Pero esta no ha sido la última vez en la que las gradas de Cornellá se han puesto en el foco.

El Espanyol expulsa al socio que lanzó un líquido al árbitro ante el Getafe

En el último partido de Liga que el Espanyol disputó en casa (21 de marzo) y en el que los pericos se midieron al Getafe, un aficionado de Cornellá (y socio) lanzó agua al colegiado Díaz de Mera y a uno de sus asistentes. Este pasado miércoles el Espanyol informaba de la medida que ha tomado tras identificar a dicho individuo. El Espanyol ha apostado en este caso por retirar el carnet de abonado a dicho socio y de paso se ha reafirmado en su "compromiso con la erradicación de actitudes y comportamientos inapropiados en el estadio, que no solo perjudican la imagen del club, sino que también pueden acarrear importantes sanciones económicas".

Comunicado completo del Espanyol

El comunicado del Espanyol en el que ha informado de la retirada de carnet al socio que lanzó agua a Díaz de Mera y uno de sus asistentes es el siguiente: "El RCD Espanyol ha identificado al abonado que lanzó líquido sobre el árbitro Díaz de Mera y su asistente durante el último partido de LALIGA disputado en el RCDE Stadium frente al Getafe CF. De acuerdo con el reglamento interno del club, se le ha retirado el carnet de abonado.

El RCD Espanyol reafirma su compromiso con la erradicación de actitudes y comportamientos inapropiados en el estadio, que no solo perjudican la imagen del club, sino que también pueden acarrear importantes sanciones económicas. Asimismo, la entidad reitera su firme voluntad de seguir colaborando con las autoridades y de aplicar las medidas disciplinarias necesarias para perseguir y sancionar cualquier conducta contraria a la convivencia y al juego limpio, apelando al comportamiento ejemplar de la gran mayoría de su afición. El club agradece a todos los pericos y pericas que, jornada tras jornada, apoyan al equipo y contribuyen a mantener un ambiente festivo y respetuoso en la grada".

La próxima cita del Espanyol en Cornellá

El siguiente partido del Espanyol en casa será el próximo 27 de abril cuando los de Manolo González reciban en Cornellá al Levante. Antes los pericos tendrán dos salidas complicadas como son el Spotify Camp Nou para disputar el derbi catalán este próximo fin de semana y Vallecas para medirse a otro rival europeo como el Rayo Vallecano.