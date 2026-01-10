Manolo González abre la puerta a fichajes: "Si hay opciones buenas, podremos traer a alguien"

El entrenador del Espanyol valoró el encuentro frente al Levante de Luis Castro, además de otros temas como posibles movimientos en el presente invernal de enero en la plantilla, tanto en el apartado de entradas o salidas

El Espanyol se enfrentará al Levante mañana en el Ciutat de Valencia, en el encuentro que cerrará la jornada 19 de LaLiga EA Sports. De esta manera, Manolo González, como viene siendo habitual, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación para valorar el duelo frente a los de Luis Castro, que ha catalogado como "final" el duelo ante el conjunto perico. En este sentido, el entrenador del equipo catalán ha valorado el mercado de fichajes de enero que está afrontando y los posibles movimientos que puede haber en la plantilla.

Manolo González desgrana al Levante de Luis Castro

Manolo González ha hablado en rueda de prensa, en primer lugar, de la primera vuelta del Espanyol, en el que se reafirma el liderazgo de Roberto Fernández en el equipo.: "Sobre todo con la unión y comunión con la afición. El club cada vez es más fuerte, estamos todos más juntos. Vamos todos en la misma dirección. Eso es muy positivo, independientemente de los puntos. Esa es la fuerza del club". Además, el técnico analizó el partido contra el Levante: "Es un partido complicado. Viene de ganar en Sevilla haciendo un buen partido. Han cambiado de entrenador y han ganado, eso refuerza. Al Barça y al Madrid les costó ganar en el campo del Levante. Tendremos que hacer las cosas bien. No nos confiamos porque somos conscientes de que hay que ir al máximo. Si no, no ganamos a nadie".

Por otra parte, Manolo González valoró el mercado de fichajes del Espanyol, que viene de despedir a Koleosho: "El club trabaja en este aspecto. Es un mercado complicado porque el equipo funciona. Hay que intentar traer a alguien que ayude. Tenemos claro que el vestuario es importante, que si viene alguien, entre bien. Quien tenga que venir que venga a trabajar y correr, eso por encima de todo. Sé que el club está trabajando el mercado y, si hay opciones buenas, podremos traer a alguien. Si no, tenemos 23 jugadores para afrontar la segunda vuelta. No me preocupa. Todos los nombres que han salido en la prensa son mentira. En estos momentos no hay ninguna conversación con los jugadores que han salido".

Manolo González no garantiza la titularidad de Javi Puado

Además, Manolo González detalló la figura de Javi Puado y la competencia en el Espanyol: "Para ser titular están todos, pero hay que ganárselo. Ahora hay una competencia grande, que es lo que veníamos reclamando. Fran hizo un gran trabajo en verano para que el equipo fuera competitivo. Tanto Javi como el resto tienen que pelear para jugar. Físicamente se encuentra mejor”. El técnico del conjunto perico ha alabado la figura de Urko González: "Estoy muy contento. Tanto cuando vino el año pasado como ahora. Lo primordial es que a nivel humano es excepcional".

Por último, Manolo González apuntó el hecho de de lograr la cuarta victoria fuera del RCDE Stadium: "Todo lo que sea ganar es bueno, y más fuera de casa. El Espanyol, fuera de casa, históricamente nunca ha sido de los mejores. Ganar fuera te ayuda moralmente. Todo lo que puedas sumar fuera es bienvenido. No debemos cansarnos de ganar. No pienso mucho en los récords, lo sé porque me lo han comentado, pero no me fijo demasiado en estas cosas. Pienso en el club, en el bien general, no en cosas individuales".