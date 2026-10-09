Monchi, sobre las negociaciones con el sustituto de Manolo González: "Calvos con barba hay un montón y la gente me confunde"

El Espanyol llega a La Rosaleda con dudas tras encadenar dos derrotas, pero Monchi ha querido zanjar los rumores sobre el futuro de Manolo Gonzále. El director deportivo ha sido contundente sobre la continuidad del técnico y ha explicado cómo afronta el ruido que rodea al banquillo perico

El RCD Espanyol y el Málaga CF abren este viernes en La Rosaleda la octava jornada de LaLiga EA Sports en un duelo de necesidades, puesto que los andaluces son colistas y aún no han ganado, y los catalanes quieren reaccionar, revertir la situación y disipar dudas tras haber perdido sus dos últimos partidos.

Manolo González, entrenador del Espanyol, comentó en rueda de prensa que desde que llegó al equipo (marzo de 2024) "nunca" ha estado tranquilo, en referencia al "ruido de fuera" y no a la confianza del club.

El entrenador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium antes del duelo contra el Málaga, aclaró que la relación con el director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi', es "buena". "Que una persona de su trayectoria, que te ve trabajar, confíe, es importante. Le doy mucho valor por venir de quien viene", añadió.

Por su parte, en una entrevista con el diario Sport, Monchi indicó que "no" se le ha pasado por la cabeza cesar a Manolo González. "Yo leo y escucho y entiendo que cuando los resultados no salen, todos, no solo el míster, los jugadores, la dirección deportiva..., todos estamos un poco en cuestión. Pero mi único objetivo una vez que terminó el partido del Elche era estar cerca del míster, escucharlo e intentar ayudarlo en aquello que creo que podría ser útil. Y también cerca de los jugadores, porque al final no solo el míster, también los jugadores sufren", explicó el de San Fernando.

"Pero yo escucho y leo, y cada uno es libre de decir lo que crea oportuno, y a veces me lo tomo un poco con filosofía, porque leo cosas que llaman la atención, pero también entiendo que no es fácil siempre acertar en todo lo que se dice", añadió Monchi.

"Me llama mucho la atención porque yo estaba en San Fernando viendo el partido del San Fernando y la gente me decía: 'Oye, pero he leído que estás reunido con no sé quién y no sé dónde y estás aquí en Jimena de la Frontera viendo al San Fernando'. Pero bueno, calvos con barba hay un montón y la gente se confunde", dice el director general deportivo del Espanyol sobre los rumores en torno al banquillo perico.

"Desde que yo llegué aquí, la primera noche que me senté con él (Manolo González), le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar. Y no ha cambiado absolutamente nada", concluyó Monchi.