Pere Milla recuerda la parada de Joan García en el derbi: "Culpa mía totalmente, porque si le remato abajo no la coge"

El delantero del Espanyol ha sido otro de los jugadores que ha querido hablar de la lesión de Javi Puado y de cómo está el vestuario, además de la posibilidad de que llegue un fichaje al equipo de Manolo González

El Espanyol viene de firmar un empate y una derrota en LaLiga EASports. Los de Manolo González todavía no han resultado victoriosos en un enfrentamiento de 2026, tras el 1-1 contra el Levante y el 0-2 frente al Barcelona en el RCDE Stadium. De esta manera, Pere Milla, titular con el equipo perico, ha hecho balance del momento de forma de la plantilla y estado anímico. Además, el delantero, al igual que Pol Lozano, ha valorado la lesión de Javi Puado y cómo se encuentra el capitán del conjunto catalán, que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Pere Milla lamenta la dura lesión de Javi Puado

De esta manera, Pere Milla, en una entrevista a Mundo Deportivo, habló sobre cómo está el vestuario tras la dura lesión que ha sufrido Javi Puado: "Fastidiado, es un jugador muy importante para nosotros. Lo ha demostrado en toda su trayectoria aquí en el club, los últimos años, cuando empezó a jugar este año… Viéndole la cara hoy, que estaba sonriente, nos alegra que tenga esas ganas de volver. Entre todos hacer más amena esta recuperación. Es una persona importantísima para nosotros, aunque no esté en el verde acompañándonos está fuera empujando. Y eso, quieras que no, se nota"

En este sentido, Pere Milla habló de la posibilidad de firmar a algún jugador en el mercado de fichajes de invierno tras la baja de Javi Puado para el resto de la temporada, en un momento en el que suena Jutglà para llegar al equipo de Manolo González: "El mercado de invierno es algo muy complicado, porque necesitas rendimiento inmediato. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el míster, pero los jugadores nos tenemos que dedicar al verde. Luego si viene alguien a sumar bienvenido sea, querrá decir que desde arriba se están haciendo las cosas bien. Y si aporta luego en el verde, muchísimo mejor para el equipo".

Pere Milla explica sus sensaciones con el remate de cabeza a Joan García

Por otro lado, Pere Milla valoró el dato que registró en la temporada 2025/2026, llegando a 18 goles con el Logroñés: "Era muy grande la portería, Miguel Martínez cuando fallaba entrenando me decía: ‘Muy bien, así me gusta, que te los guardes para el fin de semana’. Ese año la que tocaba iba para dentro, la curiosidad es que de 18 goles que metí 17 fueron a un toque. Tenía a Titi, un banda derecha, gran amigo mío, que la ponía y solo tenía que entrar y empujarla. El pobre se jodió la rodilla".

Por último, Pere Milla habló de la acción con Joan García en el derbi del pasado tres de enero contra el Barcelona, en la que le para un gran remate de cabeza evitando el tanto del Espanyol: "¿Sabes qué pasa? Fue culpa mía, porque yo le apunté a la cabeza, pero no me acordaba de que siempre hacía el gesto este así. Luego hablé con el entrenador de porteros que teníamos el año pasado, con Íñigo, y me dijo: ‘Te ha hecho la de los entrenos’. Culpa mía totalmente, porque si le remato abajo no la coge. En el momento que centra Carlitos dije ‘es imposible que la pare, le apunto a la cabeza y este gesto así no le da’. Pero justo le dio, luego la vi repetida y es que le pega en el dedo gordo".