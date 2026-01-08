Urko González señala el objetivo del Espanyol esta temporada: "A partir de ahí, a seguir compitiendo"

El centrocampista de 24 años ha destacado los 42 puntos que se marcan en la plantilla de Manolo González para esta campaña, donde se sitúan actualmente quintos en la clasificación de LaLiga EA Sports con 33

Urko González ya pone el foco en el encuentro contra el Levante en el Ciutat de Valencia, el siguiente escenario que tendrá que pisar el Espanyol esta temporada. El centrocampista de 24 años, que vive su primera temporada como jugador en propiedad del conjunto perico, está siendo indiscutible en el medio para Manolo González. De hecho, tan solo se perdió la visita a la Real Sociedad de la jornada 2 de LaLiga EA Sports. Por ello, el jugador, que ya habló de su fichaje por el equipo blanquiazul y su pasado, ha valorado la campaña actual y sus objetivos.

Urko González destaca la dificultad de Primera División

De esta manera, Urko González ha hablado en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para repasar su momento actual forma, siendo parte de un Espanyol que viene de caer derrotado ante el Barcelona: "Estoy teniendo suerte y jugando muchos minuto y eso ayuda mucho pues cuanto más juegas pues sí que es verdad que tu confianza crece, estoy muy contento. El objetivo lo tenemos muy claro: los 42 puntos y luego a partir de ahí, a seguir compitiendo y seguir haciéndolo así pues nos está yendo muy bien. Trabajamos mucho el día a día y tenemos muy claro lo que Manolo nos pide, lo damos todo y vamos todos a una y los resultados nos están viniendo de cara".

Por otro lado, Urko González, que habló de su etapa en la Real Sociedad, destaca las dificultades que tuvo al fichar por el Espanyol el pasado verano: "Me costó un poco al principio y yo soy consciente que no estaba bien, aunque por suerte la plantilla es muy amplia y juegue quien juegue lo hace muy bien. Fui entrando y me sentí cómodo. Manolo confía en mí y así me lo transmite. Personalmente me siento muy bien trabajando. Ahora me toca estar jugando, pero te puede no tocar y siempre se debe estar preparado. Siempre hay cosas a mejorar, pero es cierto que estamos bien en las dos áreas y los resultados están cayendo".

Urko González valora la figura de Manolo en el Espanyol

Además, Urko González analizó el encuentro del próximo domingo ante el Levante: "Esto es Primera y todos los partidos complicados y al final el Levante es muy buen equipo aunque esté ahora abajo. Debemos ir a competir y si lo hacemos bien nos podemos traer los 3 puntos". El centrocampista alabó el hecho de que el Espanyol haya cerrado el año en la quinta posición de la LaLiga EA Sports: "Acabar ahí no es casualidad, quiere decir que las cosas se están haciendo bien.

Por último, Urko González alabó la figura del entrenador del Espanyol, Manolo González: "Es muy importante el míster, sabe mucho de fútbol y lleva muy bien el grupo. Tiene las ideas muy claras y contagia su mala hostia; lo vive mucho y eso es bueno al final. Nos contagia a todos y es muy importante para nosotros. Desde el primer día que vine el año pasado me sentí muy cómodo, aquí soy feliz, disfruto jugando aquí a fútbol y la verdad que estoy muy contento".