El belga Carrasco, una opción de garantías para reemplazar a Noa Lang

Yannick Carrasco podría convertirse en la gran apuesta de Roma o Nápoles como reemplazo de Noa Lang en este mercado invernal

El futbolista belga Yannick Carrasco, actualmente en el Al-Shabab, parece decidido a regresar al fútbol europeo tras una etapa destacada en la liga saudí. Según varios informes, un intermediario ha ofrecido al extremo a dos equipos italianos de primer nivel: Nápoles y AS Roma. La intención del jugador es prepararse de la mejor manera para el Mundial 2026, regresando a un campeonato más competitivo.

Oferta de préstamo con opción de compra

La fórmula propuesta para su llegada sería un préstamo con opción de compra, aunque el elevado sueldo del belga podría dificultar la operación. Carrasco, que dejó una gran huella en la afición del Atlético de Madrid, busca retomar protagonismo en Europa y sumar minutos en un entorno más exigente que la Saudi Pro League.

El jugador de 32 años ha mostrado su versatilidad como extremo y su capacidad de desequilibrio, elementos muy valorados por los clubes europeos que buscan refuerzos ofensivos inmediatos.

Situación de Nápoles y AS Roma

En el Nápoles, la dirección deportiva intenta resolver situaciones complicadas de refuerzos fallidos, como Noa Lang y Lorenzo Lucca, antes de abrir la puerta a nuevas incorporaciones. Ambos futbolistas, fichajes recientes, no han logrado adaptarse y han sido relegados por Antonio Conte, dejando espacio para posibles llegadas como la de Carrasco.

Por su parte, la AS Roma también se ha interesado en el belga, viendo en él un jugador experimentado capaz de aportar creatividad y gol a su ataque, complementando a figuras como Paulo Dybala y reforzando su candidatura a puestos europeos.

Retos económicos y negociación

El principal obstáculo en las negociaciones sigue siendo el alto salario que percibe Carrasco en Arabia Saudí. Aunque el jugador está dispuesto a adaptarse, ambos clubes deberán equilibrar su presupuesto y cumplir con las restricciones económicas para que el préstamo se haga realidad.

Si bien la operación no es sencilla, la experiencia y calidad de Carrasco hacen que sea una opción atractiva tanto para Nápoles como para Roma, que buscan jugadores que puedan marcar la diferencia de manera inmediata.

Un regreso con objetivos claros

Carrasco llega con la ambición de volver a competir al máximo nivel, recuperar su mejor forma y ganarse un puesto de cara a la Copa del Mundo 2026. Su potencial incorporación supondría un refuerzo estratégico para cualquier equipo italiano que aspire a pelear por los primeros puestos de la Serie A.

La posibilidad de ver de nuevo a Yannick Carrasco en Europa genera expectativas entre aficionados y expertos, quienes recuerdan su paso por clubes como Atlético de Madrid y su capacidad para desequilibrar partidos importantes.