Ben Yedder, nuevo refuerzo estrella del Wydad de Casablanca para la recta final de la temporada

El delantero francés Wissam Ben Yedder vuelve a ser protagonista al iniciar una nueva etapa en el fútbol africano tras firmar con el Wydad Casablanca, en medio de un contexto deportivo y judicial complejo

El delantero francés Wissam Ben Yedder, con una extensa trayectoria en el fútbol europeo, ha decidido continuar su carrera profesional en África. El Wydad Athletic Club de Casablanca anunció oficialmente la incorporación del atacante de 35 años, quien firmó un contrato de seis meses con la posibilidad de extenderlo por una temporada adicional, dependiendo de su rendimiento y adaptación al equipo.

El fichaje del exjugador del Sevilla FC y del AS Mónaco supone una apuesta importante para el conjunto marroquí, que busca reforzar su potencial ofensivo de cara al tramo decisivo del campeonato. Según medios franceses, el futbolista aceptó realizar un esfuerzo económico para concretar su llegada al club conocido como los Rojos.

Refuerzo de peso para el ataque del Wydad

La llegada de Ben Yedder permitirá al Wydad sumar experiencia internacional a una plantilla que ya cuenta con figuras destacadas como Hakim Ziyech y Nordin Amrabat. La posible asociación ofensiva entre estos jugadores genera grandes expectativas entre los aficionados, que confían en que el club mantenga su protagonismo en la liga marroquí, donde actualmente pelea en lo más alto de la clasificación.

Desde el entorno del club consideran que el bagaje del delantero francés, tanto en ligas europeas como en competiciones internacionales, puede marcar diferencias en partidos clave.

Un recorrido reciente lejos de la élite europea

Tras finalizar su etapa en el AS Mónaco en el verano de 2024, Ben Yedder inició un periplo por ligas menos habituales. En abril se incorporó al Sepahan SC de Irán, donde disputó varios encuentros y logró anotar un gol. Meses después, continuó su carrera en Turquía, defendiendo los colores del Sakaryaspor, equipo de la segunda división, con el que acumuló minutos y goles durante la primera parte de la temporada.

Este paso por diferentes campeonatos refleja el intento del futbolista por relanzar su carrera tras haber perdido presencia en el fútbol de máximo nivel europeo.

Trayectoria internacional y orígenes deportivos

Antes de destacar en el fútbol profesional, Wissam Ben Yedder tuvo sus inicios en el fútbol sala, disciplina en la que se formó entre 2008 y 2010. Posteriormente dio el salto al fútbol once, pasando por la selección francesa sub-21 y llegando al combinado absoluto.

Entre 2018 y 2022, el atacante fue convocado en 19 ocasiones con la selección de Francia, marcando tres goles y participando en torneos importantes como la Eurocopa 2020 y la Liga de Naciones, competición que ganó en 2021.

Controversias fuera del terreno de juego

En paralelo a su carrera deportiva, el nombre de Ben Yedder ha estado ligado a diversos procesos judiciales en Francia. En los últimos años, ha comparecido ante los tribunales por acusaciones relacionadas con violencias sexuales, causas que aún siguen su curso judicial y sobre las que el jugador ha presentado recursos.

Además, fue condenado por violencia psicológica contra su esposa en un proceso que culminó con una sanción económica. Estas situaciones han afectado notablemente su imagen pública y su continuidad en clubes de primer nivel.

Un nuevo comienzo en Casablanca

Con su llegada al Wydad Casablanca, Wissam Ben Yedder busca centrarse nuevamente en el fútbol y aportar su experiencia, olfato goleador y liderazgo dentro del vestuario. El club marroquí confía en que este nuevo capítulo permita al delantero reencontrarse con su mejor versión y contribuir de manera decisiva a los objetivos deportivos de la temporada.

El tiempo dirá si este movimiento representa el resurgir deportivo de un jugador que, pese a las dificultades, sigue siendo un nombre reconocido en el panorama futbolístico internacional.