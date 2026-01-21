Dzeko se marcha de la Fiorentina y jugará en la segunda división alemana

Edin Dzeko pone fin a su breve etapa en la Fiorentina y regresa a Alemania para unirse al Schalke 04 de la segunda división alemana

El Schalke 04 ha conseguido el fichaje de Edin Dzeko, quien regresa a la 2. Bundesliga tras su breve paso por la Serie A con la Fiorentina. El delantero bosnio firmará un contrato de seis meses con el líder de la categoría, con la posibilidad de obtener bonificaciones por rendimiento, especialmente si el equipo logra el ascenso a la Bundesliga.

Acuerdo y detalles del contrato

Tras superar las pruebas médicas en Gelsenkirchen, Dzeko oficializará su incorporación al Schalke. El veterano delantero no será el mejor pagado del equipo; ese puesto seguirá siendo para Kenan Karaman. El contrato, centrado en incentivos deportivos, garantiza al atacante premios por goles y ascenso, sin una opción contractual de extensión, aunque ambas partes podrían renegociar al final de la temporada si la colaboración resulta exitosa.

De la Fiorentina al Schalke

Dzeko pone fin a su etapa en la Fiorentina apenas seis meses después de su llegada. El delantero de 39 años decidió dejar Italia tras no sentirse plenamente a gusto, y pese a ofertas económicamente más atractivas, como la del Paris FC, optó por la propuesta del Schalke. Para él, el desafío de intentar el ascenso a la Bundesliga resultó más motivador que otras opciones.

Impacto esperado en el Schalke

El fichaje del bosnio supone un refuerzo de primer nivel para el ataque del Schalke, que ha mostrado limitaciones ofensivas esta temporada. Con solo 22 goles en 18 partidos, el equipo líder se ha apoyado en su sólida defensa, pero busca ahora mejorar su eficacia en ataque. La llegada de Dzeko, un jugador con experiencia internacional y récords en clubes como VfL Wolfsburgo, podría marcar la diferencia en la lucha por el regreso a la máxima categoría.

Motivación y entorno

La decisión de Dzeko estuvo influida por la conexión con jugadores y cuerpo técnico del Schalke. Miron Muslic, entrenador del equipo, y el defensor Nikola Katic, así como el veterano Sead Kolasinac, mantuvieron conversaciones con el atacante para mostrarle la ambición del club. La posibilidad de cerrar su carrera con un logro importante, como devolver al Schalke a la Bundesliga, resultó decisiva en su elección.

Expectativas de los aficionados

La llegada de Dzeko ha generado un gran entusiasmo en la afición, que ya espera verlo en acción con la camiseta azul real. Su experiencia y capacidad goleadora podrían otorgarle un estatus de héroe rápidamente, especialmente si contribuye a que el equipo logre su objetivo principal: el ascenso a la Bundesliga.

La incorporación de Edin Dzeko al Schalke 04 representa un movimiento estratégico tanto deportivo como mediático. Su presencia no solo refuerza la delantera del líder de la segunda división alemana, sino que también aporta experiencia, calidad y motivación en la recta final de la temporada. Con su fichaje, Schalke demuestra su ambición de regresar a la élite del fútbol alemán.