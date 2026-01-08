Benzema destaca la evolución del fútbol en Arabia: “Un equipo europeo no nos metería cinco goles”

Karim Benzema celebra el crecimiento del fútbol saudí y asegura que Europa ya no es inalcanzable para sus equipos

En las últimas horas, Karim Benzema se ha vuelto tendencia tras la difusión de una entrevista con Movistar+, donde compartió su visión sobre la evolución del fútbol en Arabia Saudí. Según el delantero del Al Ittihad, cada país posee su propia cultura futbolística, y el torneo saudí ha mostrado un progreso notable gracias al aumento del nivel de exigencia y la evolución de los futbolistas locales.

El exjugador del Real Madrid destacó que la llegada de figuras internacionales como él o Cristiano Ronaldo puede servir como referente para acelerar la formación y desarrollo de los jugadores saudíes, en un contexto que considera mucho más competitivo y exigente que en sus primeros meses en el país.

Diferencias entre Europa y Arabia Saudí

Benzema también se refirió a la supuesta brecha de nivel entre el fútbol europeo y el de Arabia Saudí, aunque subrayó el crecimiento de este último. “Está evolucionando muy bien”, aseguró. Si bien reconoció ciertas diferencias, enfatizó que no son insalvables.

“En Europa, el juego es más rápido”, comentó, señalando que se trata de un estilo distinto que no se puede comparar al detalle con el europeo. No obstante, quiso resaltar el respeto competitivo que la liga saudí ya ha ganado: “Un equipo europeo no te va a meter cinco goles aquí”, aseguró entre risas, dejando claro que la liga local está ganando prestigio y competitividad.

Rendimiento de Benzema esta temporada

En lo deportivo, Benzema se centra en mejorar la posición de su equipo esta campaña y acercarse a la lucha por el título, actualmente dominada por Al Nassr y Al Hilal. Hasta ahora, el delantero ha marcado 4 goles en 9 partidos, sin registrar asistencias, una cifra todavía alejada de los 21 tantos y 9 pases de gol que consiguió en la temporada 24-25.

Futuro de Benzema y movimientos del Al Ittihad

De acuerdo con el periodista británico Ben Jacobs, el Al Ittihad no planea realizar salidas de alto perfil durante el mercado de enero. La decisión sobre el futuro de Karim Benzema y N’Golo Kanté se aplaza hasta el verano.

El club se encuentra satisfecho con el desempeño de Sergio Conceição y con la plantilla actual, aunque podrían sumarse refuerzos provenientes del mercado saudí. En cuanto a salidas, se espera que Jan-Carlo Simić reciba ofertas de la MLS y Rusia, mientras que Abdulrahman Al-Oboud será transferido debido a problemas disciplinarios.

Karim Benzema no solo busca consolidar su legado individual, sino también contribuir al crecimiento del fútbol saudí. Su experiencia europea y su presencia en la liga local sirven como ejemplo y estímulo para jóvenes futbolistas, mientras el Al Ittihad se prepara para mantener la estabilidad y aspirar a los títulos en una temporada cada vez más competitiva.