Benzema quiere seguir en Arabia Saudí: Ramón Planes confirma su intención

Karim Benzema apunta a extender su etapa en Arabia Saudí con el Al-Ittihad tras brillar con un hat-trick en la Saudi Pro League

El delantero francés Karim Benzema, que llegó al Al-Ittihad en junio de 2023, parece decidido a extender su estancia en Arabia Saudí, según ha confirmado Ramón Planes, director deportivo del club de Yeda. Benzema, cuyo contrato finaliza este verano, ha mostrado interés en continuar en un proyecto que considera serio y ambicioso, rodeado de futbolistas de nivel internacional.

Una liga en auge y llena de estrellas

La Saudi Pro League sigue consolidándose como un destino atractivo para jugadores que brillaron en Europa. Junto a Benzema, figuras como Cristiano Ronaldo, João Félix, Kanté o Sadio Mané han optado por la competición saudí, lo que refleja el crecimiento exponencial del fútbol en Arabia. Según Planes, el francés aprecia el proyecto del Al-Ittihad y la calidad de los jugadores que forman parte de la plantilla.

Ramón Planes y el proyecto del Al-Ittihad

El club más histórico de Arabia Saudí, el Al-Ittihad, está liderado por un equipo técnico en el que trabajan cerca de 40 españoles. Propiedad del PIF, el fondo de inversión del país, el club busca convertirse en un referente regional y cuenta con estrellas internacionales como Benzema, Kanté, Fabinho y Danilo Pereira. Ramón Planes, ex secretario técnico del Barça, se incorporó al proyecto hace dos años tras dejar el Betis, impulsando la planificación deportiva y consolidando el equipo campeón de liga y copa tras dos décadas sin títulos.

Exhibición reciente de Benzema

El pasado viernes, Benzema volvió a demostrar su calidad inigualable al firmar un hat-trick frente al Al Kholood en la decimotercera jornada de la liga saudí, en un partido que finalizó 0-4. Los goles llegaron en apenas 22 minutos: un penalti al 13’, seguido de dos anotaciones en un intervalo de siete minutos, lo que refleja la eficacia y el instinto goleador del francés.

Estadísticas y contribución en la temporada

Con este triplete, Benzema acumula 10 goles en los últimos 10 partidos del Al-Ittihad y 7 en liga, consolidándose como uno de los referentes del equipo a sus 38 años. Su experiencia y capacidad ofensiva permiten al club mantenerse competitivo y acercarse a los líderes de la competición, pese a un inicio de temporada complicado.

Una carrera que sigue brillando

La actuación de Benzema ante Al Kholood confirma que la edad es solo un número para el francés. Su inteligencia táctica y calidad técnica siguen marcando la diferencia en Arabia Saudí. El Al-Ittihad, con Benzema como líder en ataque, busca mantener la racha positiva y acercarse a los puestos de privilegio en la liga, consolidando un proyecto que promete seguir creciendo temporada tras temporada.