David Trezeguet vuelve a River Plate con un nuevo rol en la estructura institucional

River Plate incorporó a David Trezeguet a su estructura institucional con el objetivo de potenciar alianzas estratégicas y fortalecer la proyección internacional del club

River Plate anunció oficialmente la incorporación de David Trezeguet a un nuevo cargo dentro de su organización institucional. El exdelantero asumirá un rol estratégico vinculado al desarrollo de alianzas, la representación institucional y el fortalecimiento del posicionamiento del club tanto en el ámbito local como internacional. La noticia fue comunicada a través de los canales oficiales del club y marca un nuevo capítulo en la relación entre el ídolo y la institución de Núñez.

Con esta designación, el “Millonario” apuesta a seguir consolidando su marca global, sumando a una figura con fuerte identificación con el club y reconocimiento en el fútbol mundial.

Un rol clave para la proyección de la marca River

A sus 48 años, Trezeguet se incorpora a la estructura dirigencial con el objetivo de aportar su experiencia y contactos en la industria del deporte. Su función estará enfocada en la vinculación con organizaciones, empresas e instituciones, además de la generación de nuevas oportunidades comerciales y estratégicas para River Plate.

La presentación oficial se realizó junto al presidente del club, Stefano Di Carlo, y forma parte de un plan integral orientado a reforzar la proyección institucional de River en distintos mercados. Desde la dirigencia destacaron que su trayectoria internacional será un valor diferencial para el crecimiento del club.

Experiencia internacional y sentido de pertenencia

Trezeguet cuenta con una extensa carrera en la élite del fútbol europeo, con pasos destacados por clubes como Juventus, donde también cumplió funciones como embajador institucional. Además, fue campeón del mundo con Francia en 1998 y defendió la camiseta de River Plate entre 2012 y 2013, período en el que dejó una huella importante tanto deportiva como emocional.

Ese recorrido lo posiciona como una figura de referencia para liderar iniciativas vinculadas al relacionamiento institucional, el desarrollo de acuerdos estratégicos y la representación del club en escenarios internacionales.

Trabajo conjunto y alianzas estratégicas

Dentro de sus responsabilidades, Trezeguet trabajará de manera articulada con las áreas de Marketing, Comercial e Institucional, participando en la gestión de sponsors, activaciones comerciales y proyectos de expansión. También tendrá un rol activo en el diseño de programas de academias y experiencias formativas que permitan ampliar la presencia de River en nuevos territorios.

Estas acciones apuntan no solo a fortalecer los ingresos del club, sino también a consolidar su identidad y atraer nuevos públicos y talentos.

Representación institucional y presencia internacional

Otro de los ejes centrales de su función será la representación oficial de River Plate en eventos, actos protocolares, celebraciones y encuentros con referentes del fútbol y del ámbito empresarial. Su imagen y prestigio serán utilizados como puente para generar vínculos con actores clave del deporte a nivel regional e internacional.

Desde el club consideran que su figura puede abrir puertas en mercados estratégicos y reforzar el lugar de River como una de las instituciones más importantes de Sudamérica.

Un River que se refuerza dentro y fuera de la cancha

Mientras fortalece su estructura institucional, River Plate también se prepara para el inicio del Torneo Apertura, para el cual incorporó refuerzos provenientes del fútbol brasileño como Fausto Vera, Aníbal Moreno y el uruguayo Matías Viña. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo debutará ante Barracas Central, con el objetivo de dejar atrás una temporada sin títulos locales.