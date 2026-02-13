Destitución en marcha: Imanol Alguacil cierra su corta etapa en Arabia

La etapa de Imanol Alguacil en el Al Shabab entra en su fase decisiva, con la directiva decidida a tomar medidas ante la falta de resultados y la creciente presión competitiva

El futuro de Imanol Alguacil en el Al Shabab parece estar prácticamente sentenciado. Diversos medios de Arabia Saudí dan por hecha la salida del técnico español, aunque el club todavía no ha emitido un comunicado oficial. La etapa del exentrenador de la Real Sociedad, donde dejó una huella imborrable, estaría a punto de cerrarse tras apenas unos meses en el banquillo saudí.

Resultados por debajo de las expectativas

El balance deportivo no ha acompañado al preparador oriotarra. Desde su llegada en el verano de 2025, el equipo ha disputado 23 encuentros oficiales, con un registro de seis victorias, siete empates y diez derrotas. Unos números que se alejan de las aspiraciones iniciales de la directiva y de la afición. La irregularidad ha sido la tónica dominante en un conjunto incapaz de enlazar una racha positiva que le permitiera escalar posiciones en la tabla.

Actualmente, el Al Shabab ocupa la 13ª posición de la liga saudí, sumando 19 puntos en 18 jornadas. Aunque mantiene una ventaja de siete puntos respecto a los puestos de descenso, la distancia con la zona noble es abismal: casi 30 puntos le separan de los tres primeros clasificados. El objetivo marcado al inicio del curso era pelear por plazas continentales, ya fuera en la versión asiática de la Champions o en la equivalente a la Europa League, pero la realidad competitiva ha sido muy distinta.

Decisión en marcha y relevo preparado

Según el diario saudí Okaz, la entidad ya trabaja en la documentación necesaria para formalizar el relevo en el banquillo. Incluso se apunta a que el nombre del sustituto podría conocerse en cuestión de días. La intención de la cúpula es dar un giro inmediato a la dinámica del equipo antes de que la temporada entre en su fase decisiva.

La directiva considera prioritario incorporar a un técnico con mayor experiencia en la gestión de la presión que caracteriza al campeonato saudí. Buscan un perfil capaz de maximizar el rendimiento de la plantilla y de construir un proyecto sólido que responda a las ambiciones locales y continentales del club.

Un contexto complicado

La inestabilidad no solo ha sido deportiva. El club arrastra dificultades económicas desde hace tiempo, lo que ha generado un clima de incertidumbre constante. La situación vivida por el capitán y referente del equipo, Yannick Carrasco, que exploró una posible salida durante el mercado invernal, es un ejemplo de la falta de estabilidad estructural que rodea al vestuario.

Además, el calendario no da tregua. Este viernes, el Al Shabab afronta un compromiso exigente en casa ante el Al-Ahli, cuarto clasificado, en un duelo que puede marcar el desenlace definitivo del proceso.