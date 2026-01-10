Marco Asensio lidera la victoria del Fenerbahçe en la Supercopa turca con una gran actuación

Marco Asensio levanta su primer título en Turquía tras guiar al Fenerbahçe a la Supercopa con un gol y una asistencia decisiva

El centrocampista español Marco Asensio vivió un momento histórico al levantar su primer título en Turquía, tras la victoria del Fenerbahçe frente al Galatasaray por 0-2 en la Supercopa turca. Con esta conquista, Asensio alcanza su trofeo número 21 a nivel profesional y confirma su adaptación exitosa al fútbol otomano desde su llegada este verano. Durante la temporada, el mallorquín ha participado en 21 encuentros, aportando nueve goles y seis asistencias, consolidándose como pieza clave del equipo dirigido por Domenico Tedesco.

Un derbi dominado por el Fenerbahçe

El partido, disputado en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul bajo condiciones adversas, con lluvia intensa y viento, tuvo a Asensio como protagonista. El español mostró su experiencia y liderazgo, minimizando pérdidas de balón y guiando el ataque del Fenerbahçe con constantes incursiones por banda izquierda.

El primer gol llegó en el minuto 28, obra del recién fichado Mattéo Guendouzi, procedente de la Lazio, quien aprovechó un disparo potente desde fuera del área para adelantar a los suyos. La acción abrió el camino para la victoria y marcó un debut soñado para el internacional francés.

Asensio firma la asistencia del título

El segundo gol del partido llegó justo al inicio de la segunda mitad. Marco Asensio ejecutó un córner desde la izquierda que fue rematado de manera espectacular por Jayden Oosterwolde, cerrando el marcador y asegurando el triunfo 0-2. Con esta acción, Asensio no solo contribuyó al resultado, sino que reafirmó su influencia en el juego ofensivo del Fenerbahçe.

El Galatasaray, que contaba con Sané e Icardi, se mostró incapaz de generar ocasiones claras. La ausencia de Osimhen, concentrado en la Copa África, debilitó su ataque, mientras que figuras como Leroy Sané no lograron brillar. Incluso la entrada de İlkay Gündoğan en la recta final no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

Un título que refuerza la trayectoria de Asensio

Para Marco Asensio, esta Supercopa representa mucho más que un trofeo: es la confirmación de su proyección en Turquía. A sus 29 años, el exjugador del Real Madrid, Mallorca, Espanyol y PSG sigue mostrando su calidad y mantiene una línea ascendente en su rendimiento. Durante el encuentro, estuvo cerca de marcar él mismo en varias ocasiones, demostrando que su influencia no se limita a las asistencias.

Con la Supercopa en sus manos, Asensio y el Fenerbahçe celebran un triunfo histórico, que r

efuerza la confianza del equipo y deja claro que el mallorquín se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles del conjunto otomano.